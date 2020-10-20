Зеленский заявил о создании "Крымской платформы" для возврата полуострова

Президент Владимир Зеленский во вторник, 20 октября, выступил с ежегодным посланием к Верховной Раде.

"Вопроса Крыма не было на переговорах в "нормандском формате". Мы создаем формат "Крымская платформа". Я обсудил этот вопрос с лидерами Британии, Турции и представителями других стран", - заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что вопрос Крыма будет подниматься до момента возврата полуострова под контроль Украины.

Как известно, 25 октября в Украине пройдут местные выборы. По прогнозам экспертов, президентская партия "Слуга народа" получит не очень высокие результаты. Для повышения явки избирателей президент анонсировал всеукраинский опрос на который вынесли пять вопросов.