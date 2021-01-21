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Начал и кончил демократией: Байден поставил на инаугурации рекорд среди президентов США

Начал и кончил демократией: Байден поставил на инаугурации рекорд среди президентов США
Обновлено 07:41 Сегодня Телеграф

В четверг, 20 января, во время своей инаугурации новый президент США Джо Байден произнес свою первую речь в новом статусе, в которой слово "демократия" употреблялось чаще, чем в любой другой инаугурационной речи в истории США. 

Об этом сообщили cnbc.com.

"Это день Америки. Это день демократии", - сказал Байден в начале выступления. "Воля народа была услышана, и воля народа была услышана. Мы снова узнали, что демократия драгоценна. Демократия хрупка. И в этот час, друзья мои, демократия восторжествовала". 

Байден использовал это слово 11 раз в своем обращении. Это побило рекорд выступления Гарри Трумэна, который девять раз произнес "демократия" в своем обращении 1949 года, и Франклина Рузвельта, который сделал то же самое во время своей третьей церемонии приведения к присяге в 1941 году, согласно анализу выступлений CNBC.

"Что меня поразило в этом, так это то, что он начал и закончил демократией", - сказал Билл Антолис, директор и генеральный директор Miller Center, беспартийного филиала Университета Вирджинии, который специализируется на президентских стипендиях. 

Антолис, бывший управляющий директор Института Брукингса и работавший в администрации Клинтона, приписал тему речи Байдена бунту в Капитолии и предшествовавшим ему событиям. 

Речь Байдена также резко контрастировала с инаугурационной речью президента Дональда Трампа четыре года назад, когда Трамп говорил об "американской бойне".

Стоит напомнить, что накануне инаугурации Джо Байдена 45 президент США Дональд Трамп на вертолете покинул Белый дом.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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США, Инаугурация, Джо Байден.
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