Скачать
Среда, 20.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Джо Байден выступил с первым обращением в новом статусе: что сказал 46-й президент США
Джо Байден выступил с первым обращением в новом статусе: что сказал 46-й президент США
Пиар не удался, займемся экономикой: чего ждать от переговоров по Донбассу
Пиар не удался, займемся экономикой: чего ждать от переговоров по Донбассу
Подозреваемую в сепаратизме Штепу отправили под арест
Подозреваемую в сепаратизме Штепу отправили под арест
"Обнаженное" фото, отправленное 13-летней школьницей "другу", всплыло в школьном чате: подробности неприятной истории
"Обнаженное" фото, отправленное 13-летней школьницей "другу", всплыло в школьном чате: подробности неприятной истории

Джо Байден выступил с первым обращением в новом статусе: что сказал 46-й президент США

Джо Байден выступил с первым обращением в новом статусе: что сказал 46-й президент США
19:17 Сегодня Телеграф

Во время своей инаугурации в четверг, 20 января, во время которой ранее принесла присягу вице-президент США Камала Харрис,  Джо Байден поклялся верно выполнять обязанности президента.

Байдена к присяге привел председатель Верховного суда Джон Робертс.

 "Я торжественно клянусь, что буду честно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и делать все, что в моих силах, чтобы поддерживать, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов", - произнес он слова присяги, которые не менялись с XIX века.

Отметим, что Байден приносил присягу на Библии, которая принадлежит его семье с 1893 года.

После того, как Байден принес присягу, он выступил перед американцами с первой президентской речью.

"Это – день Америки, это – день демократии. День истории и надежды на обновление. Сегодня мы отмечаем триумф не кандидата, а цели. Цели – демократии. Воля народа была услышана. Мы вновь уяснили, что демократия является драгоценной. Она хрупка. И в этот час, друзья, демократия восторжествовала", – сказал Байден.

Кроме того, президент США пообещал "всей душой" стремиться к единству народа и призвал к этому всех американцев.

"Чтобы справиться со всеми этими вызовами, чтобы восстановить душу и обеспечить будущее Америки, нужно больше, чем просто слова – единство. Сегодня, в этот январский день, моя душа обращена к тому, чтобы сплотить Америку, объединить наш народ, объединить нашу нацию. И я прошу каждого американца присоединиться ко мне", – добавил Байден.

Как сообщал "Телеграф", накануне инаугурации Джо Байдена Дональд Трамп на вертолете покинул Белый дом.

Полное видео церемонии инаугурации Байдена можно посмотреть по ссылке на сайте "Телеграф".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 181

Все по теме:

США, Видео, Инаугурация, Джо Байден, инаугурация Джо Байдена.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Трампа силой отговорили от дерзкой выходки в последние часы президентства
02 "Так и приходит белочка": сеть поразили крещенские купания Лукашенко (видео)
03 Дайте деду нормальные таблетки: Азарова высмеяли за нелепый выпад против Украины
04 Когда тебе уделили всего минуту: "Дочь" Путина выложила видео после расследования Навального
05 Оккупанты Донбасса решили шантажом заставить людей оформлять "паспорта ДНР"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Камала Харрис приняла присягу вице-президента США на двух Библиях (видео)
Камала Харрис приняла присягу вице-президента США на двух Библиях (видео)
Кабмин повышает зарплаты бюджетникам: сколько будут получать учителя в Украине
Кабмин повышает зарплаты бюджетникам: сколько будут получать учителя в Украине
Даже сторонники уже не ждут эффекта: стало известно, как локдаун за месяц разочаровал украинцев
Даже сторонники уже не ждут эффекта: стало известно, как локдаун за месяц разочаровал украинцев
В центре Мадрида прогремел разрушительный взрыв: первые детали ЧП (фото и видео)
В центре Мадрида прогремел разрушительный взрыв: первые детали ЧП (фото и видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь