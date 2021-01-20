Джо Байден выступил с первым обращением в новом статусе: что сказал 46-й президент США

Во время своей инаугурации в четверг, 20 января, во время которой ранее принесла присягу вице-президент США Камала Харрис, Джо Байден поклялся верно выполнять обязанности президента.

Байдена к присяге привел председатель Верховного суда Джон Робертс.

"Я торжественно клянусь, что буду честно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и делать все, что в моих силах, чтобы поддерживать, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов", - произнес он слова присяги, которые не менялись с XIX века.

Отметим, что Байден приносил присягу на Библии, которая принадлежит его семье с 1893 года.

После того, как Байден принес присягу, он выступил перед американцами с первой президентской речью.

"Это – день Америки, это – день демократии. День истории и надежды на обновление. Сегодня мы отмечаем триумф не кандидата, а цели. Цели – демократии. Воля народа была услышана. Мы вновь уяснили, что демократия является драгоценной. Она хрупка. И в этот час, друзья, демократия восторжествовала", – сказал Байден.

Кроме того, президент США пообещал "всей душой" стремиться к единству народа и призвал к этому всех американцев.

"Чтобы справиться со всеми этими вызовами, чтобы восстановить душу и обеспечить будущее Америки, нужно больше, чем просто слова – единство. Сегодня, в этот январский день, моя душа обращена к тому, чтобы сплотить Америку, объединить наш народ, объединить нашу нацию. И я прошу каждого американца присоединиться ко мне", – добавил Байден.

Как сообщал "Телеграф", накануне инаугурации Джо Байдена Дональд Трамп на вертолете покинул Белый дом.

Полное видео церемонии инаугурации Байдена можно посмотреть по ссылке на сайте "Телеграф".