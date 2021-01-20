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Камала Харрис приняла присягу вице-президента США на двух Библиях (видео)

Камала Харрис приняла присягу вице-президента США на двух Библиях (видео)
18:55 Сегодня Телеграф

Камала Харрис во время инаугурации Джо Байдена в среду, 20 января, приняла присягу на двух Библиях в качестве вице-президента Соединенных Штатов.

"Я торжественно клянусь, что буду поддерживать и защищать конституцию Соединенных Штатов против всех врагов внутренних и внешних", - сказала она.

Харрис принесла присягу на двух Библиях, что стало довольно символичным. Так, одна из них раньше принадлежала соседке и подруге семьи Харрис Регине Шелтон, которую Камала считает второй матерью. А вторая - Тэргуду Маршаллу, первому афроамериканцу, работавшему в Верховном суде и которого Хааррис ранее назвала не иначе как "боксером в зале суда".

Как сообщл "Телеграф", накануне инаугурации Джо Байдена Дональд Трамп на вертолете покинул Белый дом.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Присяга, Джо Байден, инаугурация Байдена, Камалла Харрис.
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