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"Дубинский стал порохоботом": нардеп насмешил украинцев "сенсацией" про Зеленского (видео)

"Дубинский стал порохоботом": нардеп насмешил украинцев "сенсацией" про Зеленского (видео)
Обновлено 12:11 Сегодня Телеграф

Опальный экс-член фракции "Слуга Народа" народный депутат Александр Дубинский обвинил Офис президента во вмешательстве в американские выборы. Реакция общественности вышла немного другой, чем ожидал политик.

Видео с обвинениями в адрес команды Александра Зеленского было опубликовано на  You-tube канале Дубинского. Политик сообщил, что именно в Офисе президента его просили принять участие в пресс-конференции с Андреем Деркачем, на которх были опубликованы знаменитые пленки разговоров Петра Порошенко и президента США Джо Байдена. Также Дубинский должен был инициировать создание временной следственной комиссии Верховной Рады.

Как рассказывает политик, он отказался принимать в этом участие. Тогда созданием комиссии начал заниматься лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По нему Дубинский высказался особенно нелицеприятно, сравнив с "испуганной крысой, заметающей следы", которая пытается замести свои следы в деле "Порошенко-Байдена".

"Я не имею отношения к публикации пленок Байдена и их тиражированию", - подчеркнул политик, уточнив, что именно он стал объектом обвинений на этот счет.

В списке Дубинский и не только: США ввели санкции против украинцев

На речь Дубинского отреагировал Арахамия, подчеркнув, что "Человек выплескивает эмоции. Сам виноват. Он действительно публично высказывался, отправлял письма в Конгресс", сообщает telegram-канал PavlovskyNews.

"Слуга народа" отменила "повышение" Дубинского: тот в ответ проводит свой съезд

В сети выступление Дубинского восприняли с юмором. "Дубинский стал порохоботом

Дожили! А что дальше? Кива снова станет националистом, а Тимошенко поддержит земельную реформу? Остановитесь!!!", - пишет редактор журналист Марина Шашкова.

Напомним, партия "Слуга Народа" сняла Дубинского с поста главы  Киевской облорганизации.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 429

Все по теме:

Слуга народа, Давид Арахамия, Офис Президента, Александр Дубинский, Пленки Деркача.
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