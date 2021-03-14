Зеленый был ошибкой: на фоне "повышения" Дубинский поссорился со "слугами"

Конфликт между попавшим под санкции США и исключенным из фракции "Слуга народа" народным депутатом Александром Дубинским и одноименной партией набирает обороты.

Так, после сообщения пресс-службы "Слуга народа" о создании нового руководящего органа партии - Национального совета общин, в котором Дубинский указан как представитель Киевской области, в политсиле заявили, что созывают на воскресенье, 14 марта, конференцию Киевской облорганизации партии, "чтобы рассмотреть кадровые вопросы, а также вопросы образования новых руководящих органов областной организации".

"Распоряжение о созыве конференции выдал председатель партии "Слуга народа" по требованию членов Киевской областной организации. Узнав о формировании новых руководящих органов партии, которое было принято на XI внеочередном съезде, партийцы заявили о недопустимости вхождения в Национальный совет общин нынешнего руководителя областной организации Александра Дубинского", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте политсилы в субботу, 13 марта.

В ответ на это Дубинский обвинил Офис президента Украины Владимира Зеленского в мошенничестве.

"В партии "Слуга народа" аферисты с Банковой занялись мошенничеством!!! Никаких конференций Киевская областная организация завтра не проводит", - написал нардеп в своем Telegram-канале в субботу вечером.

Он утверждает, что ни один член Киевской облорганизации не обращался ни в областную организацию, ни к её руководству с предложением о проведении конференции.

Он потребовал от членов "Слуги народа" "немедленно выявить мошенников и привлечь их к ответственности". В противном случае Дубинский пообещал, что "бумеранг очень скоро прилетит к тем, кто пользуется мошенническими схемами".

В тот же день Дубинский в своем аккаунте в Instagram опубликовал фотографию перекрашенного с зеленого цвета внедорожника "Mercedes-Benz G 55 AMG".

View this post on Instagram A post shared by Олександр Дубінський (@dubinskypro)

При этом он сопроводил фото перекрашенного внедорожника подписью "Должен признать, зелёный - был ошибкой".

Как известно, зеленый – цвет партии "Слуга народа", от корой Дубинский баллотировался и стал народным депутатом.

Под его сообщением отписался замруководителя Офиса президента Украины Юрий Костюк, предложив нардепу сложить мандат и баллотироваться уже не от "Слуги народа". На это Дубинсмкий ответил в грубой форме.

Кроме того, уже в воскресенье Дубинский обнародовал "заявление Совета Киевской областной организации политической партии партии "Слуга народа", в котором говорится, что совет провел экстренное заседание, на котором члены совета "обсудили мошеннические и аферистские схемы, применяемые отдельными функционерами ПП "СН" с использованием изменений в устав партии, принятых 13.03.2021, с целью смены руководителя Киевской областной организации, очередных провокаций против председателя Киевской областной организации".

Как следствие, говорится в сообщении, на заседании совета было принято решение о проведении в полдень 14 марта (менее чем через час после публикации данного сообщения Дубинским) своей внеочередной конференции облорганизации с повесткой дня в защиту Дубинского как ее председателя и избрании нового состава политсовета и председателя Киевской облорганизации.