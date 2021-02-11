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"Мама больше не любит скорость": Дубинский продает автомобили после санкций (фото)

"Мама больше не любит скорость": Дубинский продает автомобили после санкций (фото)
16:13 Сегодня Телеграф

Народный депутат Украины Александр Дубинский, месяц назад внесенный в санкционный список Минфина США, выставил на продажу несколько своих автомобилей.

"Кажется мама больше не "любит скорость", так Dubinsky.pro начал продавать свои многочисленные авто, пока их не арестовали :) Санкции в действии, господа;)", написал на своей странице в Facebook в четверг экс-сотрудник НАБУ, а ныне общественный активист Евгений Шевченко.

Он также опубликовал в подтверждение своих слов ряд скринов с сайта AUTO.RIA, а также фотографию самого Дубинского, который позировал ранее на фоне внедорожника "Mercedes-Benz G 55 AMG" зеленого цвета.

 скрин о продаже внедорожника с автопортала

Скрин о продаже автомобиля с автопортала

В комментариях под сообщением о продаже авто пользователи соцсети отреагировали в основном с иронией, вспоминая в этом контексте его футболку с принтом "Мама любит скорость".

 комментарии к посту о продаже Дубинским авто

Как сообщалось, 11 января власти США включили в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций, которые, по данным Вашингтона, вмешивались в выборы в США. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, народный депутат Александр Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации.

Таким образом, по данным министерства, "все активы этих лиц блокируются, а лицам на территории США запрещается совершать с ними какие-либо операции". Более того, "блокируется работа любых организаций, которые на 50% и более принадлежат одному или нескольким" вышеперечисленным лицам, поясняет ведомство.

Почему Офис Зеленского воюет с Дубинским и чем это закончится

Во время заседания фракции "Слуга народа" 25 января, президент Украины Владимир Зеленский попросил Дубинского добровольно покинуть партию. Однако сам Дубинский это делать отказался и пригрозил развалом "Слуги народа".

1 февраля Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

15 января перестал работать сайт Александра Дубинского dubinsky pro. Он содержал материалы политической деятельности нардепа, его встречи и мероприятия с его участием.
28 января также сайт видеохостинга YouTube заблокировал аккаунт Дубинского "Dubinsky.pro".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 154

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Санкции, Автомобили, Продажа, Александр Дубинский.
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