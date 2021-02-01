Почему Офис Зеленского воюет с Дубинским и чем это закончится

В Украине продолжают кипеть страсти по народному депутату от "Слуги народа" Александру Дубинскому, попавшему под американские санкции. На просьбу президента Владимира Зеленского добровольно покинуть фракцию, тот ответил решительным отказом.

А позже озвучил причину запуска процедуры параллельного подсчета голосов об его исключении из фракции.

О том, что показал «кейс Дубинского», а также почему Офис президента оказался в подобной ситуации, «Телеграфу» рассказала политический эксперт Светлана Кушнир.

«Ситуация с Дубинским проявила печальную реальность: а президент-то у нас - не настоящий! В смысле, слабый, не имеющий реального политического веса, влияния. Я слабо представляю, чтобы просьбу Макрона, Путина, Меркель так демонстративно проигнорировал представитель законодательного органа, да еще из как бы провластной партии», - призналась Светлана Кушнир.

По ее словам, Дубинский понимает, что он является объектом геополитических договоренностей. Тем весомее становится его фигура в играх, идущих вокруг Офиса президента, новой американской администрации…

«Если Дубинского удастся сместить с поста зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, исключить из фракции, то ОП будет это расценивать и рассматривать как некий шаг для выстраивания отношений с новой администрацией Белого дома. Но пока сделать такой шаг не удается, - подчеркивает Светлана Кушнир. – Напомню, что 25 января, в день своего рождения, президент встречался с фракцией «слуг». И просил, чтобы та поддержала два решения. Первое – назначение Юрия Витренко министром экономики. Второе – исключение Дубинского из фракции. Прошла неделя. Витренко «прокатили» в Раде в прошлый четверг. Причем «прокатили» повторно. Дубинского до сих пор исключить не смогли. Да, есть сообщения, что проводят сбор подписей, что уже якобы 175 голосов есть за его исключение. Но пока – это на уровне слухов. Реальность же такова, что Офис президента, а с ним и сам Зеленский, выглядят откровенно слабыми».

Между тем, Дубинский в данный момент, несмотря на достаточно сложную ситуацию, «на коне», считает политэксперт.

«Он понимает, что группа Коломойского (у которого – свои проблемы с США) и не только она, будут поддерживать его. А по ходу дела – свои интересы. И пытается выжать из ситуации максимум… К тому же, есть и личные, чисто человеческие обиды. В 2019-м – и во время президентской, и во время парламентской кампании – Зе-команда использовала Дубинского как информационный таран. Он буквально испепелял Порошенко и других оппонентов Зеленского и «Слуги народа». Подтягивал нужные голоса по всей Украине. А на 94-м мажоритарном округе в Киевской области вышел против такого тяжеловеса как Игорь Кононенко. И победил. То есть, когда он был выгоден - был в фаворе. А когда стал неудобен, его пытаются «слить». Понятно, что он возмущен. Типа: «Поматросили - и бросили? Нет, ребята, так не будет!». Вот и показывает зубы, отстаивая себя», - поясняет Светлана Кушнир.

Ситуация, по ее мнению, спровоцирована во многом коммуникационными провалами Офиса президента, партии Зеленского, которые не способны выстроить нормальные отношения со своими же депутатами.

«Во фракции есть множество замов, подгруппы. Но нет эффективной схемы работы. Голосовать законопроекты не читая, в турборежиме, как было изначально, быть просто «кнопочками президента» нардепы уже не хотят. А в ОП то ли не хотят, но ли не умеют наладить контакт с фракцией – во всём ее разнообразии. Сейчас ОП и часть нардепов вошли в клинч. Ряд парламентариев не хочет ссориться с Коломойским. Некоторые просто злы на ОП. Внутри самого Офиса – перетягивание каната между Андреем Ермаком и Кириллом Тимошенко. Кто сможет быстрее собрать нужные голоса за «зачистку» фракции от Дубинского. В итоге все воюют против всех», - подчеркивает политэксперт.

Светлана Кушнир резюмирует: «Дубинский как явление - кейс, в котором сошлись интересы разных групп. Он прекрасно понимает, что пока находится в центре переговоров, может набирать политически баллы, о чём-то с кем-то торговаться. А как только весы качнуться в ту или иную сторону (скорее всего – в сторону его исключения из фракции), он уйдет в жесткую оппозицию к ОП. И начнет палить по Зеленскому из тех самых информационных стволов, которые еще недавно работали на президента».

Ранее политтехнолог Алексей Голобуцкий рассказал, почему в конфликте вокруг Дубинского проиграют все, включая Коломойского.