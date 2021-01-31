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"Тошнит и порядком надоело": украинцы объяснили Дубинскому, за что на него так ополчились

"Тошнит и порядком надоело": украинцы объяснили Дубинскому, за что на него так ополчились
Обновлено 08:04 Сегодня Телеграф

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский озвучил причину запуска процедуры параллельного подсчета голосов об его исключении из фракции. 

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

По словам нардепа, у него есть две причины для проведения подсчета голосов.

Первой причиной он хочет "поименно знать тех депутатов, которые не нарушили присягу на верность украинскому народу и вопреки всему защищают Президента от аферистов соросят-пинчучат".

В то же время, подсчет голосов ему нужен для того "чтобы получить от остальных четкий ответ о том, за что народного депутата, избранного гражданами Украины по мажоритарному округу, пытаются исключить из фракции "Слуга Народа"".

В свою очередь данное заявление не могло остаться без внимания соцсетей.

Некоторые пользователи шутили, другие высказывали возмущение и советовали нардепу прекратить разбираться в ситуации.

комент

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фейсбук комент

Стоит напомнить, что ранее, 25 января, президент Владимир Зеленский попросил Дубинского покинуть партию. В ответ на это отклонил возможность добровольного ухода из партии, и пригрозил "слугам" развалом фракции.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,311

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Александр Дубинский.
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