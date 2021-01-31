"Тошнит и порядком надоело": украинцы объяснили Дубинскому, за что на него так ополчились

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский озвучил причину запуска процедуры параллельного подсчета голосов об его исключении из фракции.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

По словам нардепа, у него есть две причины для проведения подсчета голосов.

Первой причиной он хочет "поименно знать тех депутатов, которые не нарушили присягу на верность украинскому народу и вопреки всему защищают Президента от аферистов соросят-пинчучат".

В то же время, подсчет голосов ему нужен для того "чтобы получить от остальных четкий ответ о том, за что народного депутата, избранного гражданами Украины по мажоритарному округу, пытаются исключить из фракции "Слуга Народа"".

В свою очередь данное заявление не могло остаться без внимания соцсетей.

Некоторые пользователи шутили, другие высказывали возмущение и советовали нардепу прекратить разбираться в ситуации.

Стоит напомнить, что ранее, 25 января, президент Владимир Зеленский попросил Дубинского покинуть партию. В ответ на это отклонил возможность добровольного ухода из партии, и пригрозил "слугам" развалом фракции.