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Зеленский предложил Дубинскому покинуть "Слугу народа" - СМИ

Зеленский предложил Дубинскому покинуть "Слугу народа" - СМИ
Обновлено 21:24 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Президент Украины Владимир Зеленский публично предложил нардепу "Слуги народа" Александру Дубинскому, против которого ранее США ввели санкции, покинуть ряды партии. 

Об этом пишет "Страна" со ссылкой на свои источники в "Слуге народа". 

Отмечается, что за Дубинского вступился другой нардеп Максим Бужанский. Они начали приводить аргументы, однако Зеленского это не убедило. 

"Он отшутился. Зал зааплодировал. После чего Зеленский уехал", - сказано в сообщении. 

Помимо того указывается, что президент сделал упор на необходимости проголосовать за кандидатуру Юрия Витренко на пост вице-премьера и министра энергетики. 

Как сообщалось ранее, санкции США были введены не только против Дубинского, но и еще против шести людей, причастных к публикации так называемых "пленок Деркача", на которых был якобы записан разговор между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и экс-вице-президентом США Джо Байденом.  

В США публикацию записи расценили как попытку вмешательства в президентские выборы. 

После введения санкций, Офис президента смог дать реакцию лишь спустя два дня.

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Владимир Зеленский, Слуга народа, Александр Дубинский.
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