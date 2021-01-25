Зеленский предложил Дубинскому покинуть "Слугу народа" - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский публично предложил нардепу "Слуги народа" Александру Дубинскому, против которого ранее США ввели санкции, покинуть ряды партии.

Об этом пишет "Страна" со ссылкой на свои источники в "Слуге народа".

Отмечается, что за Дубинского вступился другой нардеп Максим Бужанский. Они начали приводить аргументы, однако Зеленского это не убедило.

"Он отшутился. Зал зааплодировал. После чего Зеленский уехал", - сказано в сообщении.

Помимо того указывается, что президент сделал упор на необходимости проголосовать за кандидатуру Юрия Витренко на пост вице-премьера и министра энергетики.

Как сообщалось ранее, санкции США были введены не только против Дубинского, но и еще против шести людей, причастных к публикации так называемых "пленок Деркача", на которых был якобы записан разговор между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и экс-вице-президентом США Джо Байденом.

В США публикацию записи расценили как попытку вмешательства в президентские выборы.

После введения санкций, Офис президента смог дать реакцию лишь спустя два дня.