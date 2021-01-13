У Зеленского спустя два дня отреагировал на санкции против Дубинского

В Офисе президента Владимира Зеленского поддержали персональные санкции США, введенные против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского.

Об этом на своей Twitter-странице глава ОП Андрей Ермак.

"Для ясности - независимо от партийной принадлежности эта администрация (Зеленского, - Авт.) сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство в выборы в США", - заявил он.

For the sake of clarity - regardless of party affiliation, this administration will do everything in its power to hold those responsible for meddling in US elections. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) January 13, 2021

"Никто бы не узнал в нем российского шпиона, если бы не буденовка на голове и открытый парашют за спиной", "Он этого не делал. Но это сделали приспешники Путина", "Для ясности - все, что Зеленский и Ермак пока сделали, - это всего лишь несколько твитов с пустыми обещаниями", - прокомментировали заявление Ермака в сети.

Напомним, что под персональные санкции США попали те, кто был связан с украинским политиком Андреем Деркачом, обнародовавшим записи, на которых был якобы записан разговор между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и экс-вице-президентом США Джо Байденом.

Как сообщал "Телеграф", в Украине тут же начали обсуждать санкции США против Дубинского и людей Деркача, назвав их "первым ударом Байдена".

Также инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал, с какими ограничениями предстоит жить Дубинскому.