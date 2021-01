У Зеленского спустя два дня отреагировал на санкции против Дубинского

В Офисе президента Владимира Зеленского поддержали персональные санкции США, введенные против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского.

Об этом на своей Twitter-странице глава ОП Андрей Ермак.

"Для ясности - независимо от партийной принадлежности эта администрация (Зеленского, - Авт.) сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство в выборы в США", - заявил он.

For the sake of clarity - regardless of party affiliation, this administration will do everything in its power to hold those responsible for meddling in US elections.

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) January 13, 2021