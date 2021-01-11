Байден любит скорость: в сети обсуждают санкции США против Дубинского и людей Деркача

11 января Министерство финансов США объявило о введении санкций против семи граждан Украины из-за "пленок Деркача". Среди них народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

В сети уже начали активно обсуждать эту тему.

"Первый удар Байдена: США объявили санкции против Слуги народа Александра Дубинского и тех, кто проводит антиамериканскую политику, тех, кто раскручивал скандалы против Байдена и против НАБУ", - написал в Фейсбук главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Формально санкции были введены администрацией действующего президента Дональда Трампа, однако, отметил Бутусов, расширение санкций явно связано со сменой правящей верхушки в США.

Также он напомнил, майскую конференцию президента Украины Владимира Зеленского о регистрации в Генпрокуратуре уголовного дела по "пленкам Деркача".

"Что ж, интересно, как прокомментируют украинские руководители санкции США. Ждем обещанные результаты уголовного дела от ГПУ... Байден любит скорость!", - добавил он.

"Госдеп забанит Дубинского в Facebook и YouTube", - написал эксперт в сфере медиа и пиара Михаил Голуб.

"Вопрос к некоторым друзьям и знакомым: Ну как? Куда делся восторг от пленок Деркача? Где? Нету? А что такое? Ну может хоть Онищенко поддержите? Не? Ну хоть "известного" дипломата Телиженко или "политолога" Кулика? Тоже не ...?", - написал блогер Назар Приходько.

"Интересно, пустят Дубинского в США по румынском паспорте? Потому что с украинским уж точно не получится", - написала журналист Анна Бабинец.

Как сообщалось ранее, в Конгрессе США обнародовали резолюцию по импичменту Трампа.