Импичмент Трампа: опубликован текст резолюции

Действующего президента США Дональда Трампа обвинили в подстрекательствах к мятежу, из-за чего ему во второй раз за время пребывания на этом посту грозят объявить импичмент.

Резолюция об объявлении импичмента Трампу появилась на сайте Палаты представителей.

Автором инициативы выступил демократ Дэвид Сисилини от штата Род-Айленд. По его убеждению, в день, когда сторонники Трампа пытались захватить Капитолий, действующий президент "продемонстрировал, что он будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции, если ему будет позволено остаться на своем посту".

Согласно информации, обнародованной в американских СМИ, в Палате могут рассмотреть этот вопрос уже 11 января. Однако в Сенате, скорее всего, этот вопрос рассмотрят не раньше дня инаугурации нового президента США Джо Байдена.