В Сенате США назвали дату рассмотрения импичмента Трампа

Демократическая партия США в нижней палате Конгресса начнет процедуры по импичменту действующего президента США Дональда Трампа в понедельник, 11 января, когда партии начнут выдвигать обвинения в "подстрекательстве к восстанию".

Об этом пишет DailyMail.

Впрочем, лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл распространил среди коллег-республиканцев меморандум о том, что процесс импичмента начнется не ранее 20 января - дня приведения к присяге новоизбранного президента Джо Байдена.

Даже если в Палате представителей документ будет принят раньше, Сенат не соберется для обсуждения основных вопросов до 19 января. В этот день, как ожидается, верхняя палата Конгресса получит документ об импичменте Трампа.

По правилам Сенат не может начать процесс импичмента ранее следующего дня после получения документа от Палаты представителей.

Поддержка республиканской части Сената имеет решающее значение, поскольку для начала отстранения Трампа от должности потребуется голоса 2/3 всех сенаторов.

Как сообщалось ранее, Трампу пророчат "политический развод" с Республиканской партией США.