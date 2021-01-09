Престижу нанесен непоправимый удар: эксперт предсказал Трампу "политический развод" в США

По престижу президента США Дональда Трампа нанесен непоправимый удар, а потому в скором времени возможен его "политический развод" с руководством Республиканской партии.

Такое мнение высказал "Телеграфу" директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов.

Он указал на то, что после попыток сторонников Трампа штурмовать Капитолий, непризнание результатов выборов в Аризоне поддержали лишь 6 сенаторов из 100, а в Пенсильвании - 7.

"Начался фактический распад действующей республиканской администрации", - говорит Толстов.

По его словам, некоторые чиновники из команды Трампа уже ушли в отставку, а другие взвешивают все "за" и "против".

Исключениями, говорит Толстов, являются и.о министра обороны Кристофер Миллер и и.о. министра внутренней безопасности Чед Вулф. Они объясняют пребывание на постах соображениями госбезопасности.

Помимо них на посту держится государственный секретарь Майк Помпео, который старается не вмешиваться в проблемы внутренней политики США.

Больше о том, чем закончится политический кризис для США читайте в материале "Телеграф": Грозит ли Трампу импичмент из-за попытки госпереворота в США? Анализ и прогноз от Сергея Толстова.