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Престижу нанесен непоправимый удар: эксперт предсказал Трампу "политический развод" в США

Престижу нанесен непоправимый удар: эксперт предсказал Трампу "политический развод" в США
Обновлено 22:35 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

По престижу президента США Дональда Трампа нанесен непоправимый удар, а потому в скором времени возможен его "политический развод" с руководством Республиканской партии. 

Такое мнение высказал "Телеграфу" директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов.

Он указал на то, что после попыток сторонников Трампа штурмовать Капитолий, непризнание результатов выборов в Аризоне поддержали лишь 6 сенаторов из 100, а в Пенсильвании - 7. 

"Начался фактический распад действующей республиканской администрации", - говорит Толстов. 

По его словам, некоторые чиновники из команды Трампа уже ушли в отставку, а другие взвешивают все "за" и "против". 

Исключениями, говорит Толстов, являются и.о министра обороны Кристофер Миллер и и.о. министра внутренней безопасности Чед Вулф. Они объясняют пребывание на постах соображениями госбезопасности. 

Помимо них на посту держится государственный секретарь Майк Помпео, который старается не вмешиваться в проблемы внутренней политики США. 

Больше о том, чем закончится политический кризис для США читайте в материале "Телеграф": Грозит ли Трампу импичмент из-за попытки госпереворота в США? Анализ и прогноз от Сергея Толстова

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Все по теме:

США, Дональд Трамп, Сергей Толстов.

Автор:

Телеграф
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