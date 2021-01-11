В списке Дубинский и не только: США ввели санкции против украинцев

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против ряда украинских граждан и организаций, связанных с российской сетью внешнего влияния.

Об этом говорится на сайте Минфина США.

Отмечается, что все эти лица были связаны с украинским политиком Андреем Деркачом, обнародовавшим записи, на которых был якобы записан разговор между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и экс-вице-президентом США Джо Байденом.

"Российский агент Деркач был внесен (в санкционный список, - ред.) 10 сентября 2020 года в соответствии с Указом 13848 за попытку повлиять на президентские выборы в США в 2020 году", - говорится в сообщении.

Под новые санкции США попали:

нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский , который участвовал в публикации "пленок Деркача";

, который участвовал в публикации "пленок Деркача"; бизнес-партнер Деркача Дмитрий Ковальчук ;

; экс-прокурор Константин Кулик , который тоже участвовал в публикации "пленок Деркача";

, который тоже участвовал в публикации "пленок Деркача"; бизнесмен Александр Онищенко ;

; помощник Деркача Антон Симоненко ;

; экс-посол Украины Андрей Телиженко ;

; политолог Петр Журавель.

Помимо них под санкции попали сайты Эрамедиа, Only News, NABULeaks и СкептикОнлайн.

Как сообщалось ранее, в Конгрессе США обнародовали резолюцию по импичменту Трампа.