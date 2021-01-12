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Санкции США против Дубинского: с какими ограничениями придется жить нардепу

Санкции США против Дубинского: с какими ограничениями придется жить нардепу
Обновлено 10:53 Сегодня Телеграф фото: Liga.net

Инвестиционный банкир Сергей Фурса уверен, что индивидуальные санкции, которые США ввели против нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, могут стать причиной не только удаления его страницы в Facebook, но и запрета на открытие в банке даже гривневого счета.

Об этом он сказал в комментарии "Буквам".

"Персональные санкции против Дубинского означают, что американцы назвали его "русским агентом", который пытался повлиять на их выборы", – отметил Сергей Фурса, добавив, что "теперь Дубинский не сможет даже гривневый счет открыть даже в украинском банке".

Он также считает, что аккаунт Дубинского могут удалить из Facebook.

Напомним, что под персональные санкции США попали те, кто был связан с украинским политиком Андреем Деркачом, обнародовавшим записи, на которых был якобы записан разговор между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и экс-вице-президентом США Джо Байденом. 

Как сообщал "Телеграф", в Украине тут же начали обсуждать санкции США против Дубинского и людей Деркача, назвав их "первым ударом Байдена".

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Все по теме:

США, Санкции, Слуга народа, Сергей Фурса, Александр Дубинский.

Автор:

Телеграф
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