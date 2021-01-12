Санкции США против Дубинского: с какими ограничениями придется жить нардепу

Инвестиционный банкир Сергей Фурса уверен, что индивидуальные санкции, которые США ввели против нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, могут стать причиной не только удаления его страницы в Facebook, но и запрета на открытие в банке даже гривневого счета.

Об этом он сказал в комментарии "Буквам".

"Персональные санкции против Дубинского означают, что американцы назвали его "русским агентом", который пытался повлиять на их выборы", – отметил Сергей Фурса, добавив, что "теперь Дубинский не сможет даже гривневый счет открыть даже в украинском банке".

Он также считает, что аккаунт Дубинского могут удалить из Facebook.

Напомним, что под персональные санкции США попали те, кто был связан с украинским политиком Андреем Деркачом, обнародовавшим записи, на которых был якобы записан разговор между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и экс-вице-президентом США Джо Байденом.

Как сообщал "Телеграф", в Украине тут же начали обсуждать санкции США против Дубинского и людей Деркача, назвав их "первым ударом Байдена".