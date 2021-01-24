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"Слуг народа" собирают на заседание из-за Витренко: что об этом известно

"Слуг народа" собирают на заседание из-за Витренко: что об этом известно
19:48 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В понедельник, 25 января, "Слуга народа" проведет заседание фракции, на которой будет решаться вопрос о голосовании за назначение Юрия Витренко на посты вице-премьера и министра энергетики. 

Об этом рассказала замглавы фракции Евгения Кравчук, сообщает "Страна". 

"Витренко будет присутствовать завтра на заседании фракции, готовит небольшую презентацию", - сказала Кравчук. 

Она отмечает, что для того чтобы вынести кандидатуру Витренко на голосование, нужно решение фракции. 

"Будем искать внутренние резервы. Для этого и есть ещё дополнительная встреча", - ответила она, отвечая на вопрос, имеется ли достаточное количество голосов. 

Напомним, в Раде не смогли с первой попытки назначить Витренко на пост министра энергетики. Первое голосование прошло 17 декабря, тогда за его кандидатуру проголосовали 186 нардепов

Несмотря на это, уже 21 декабря на срочном заседании Кабмина Витренко таки был назначен на пост исполняющего обязанности главы Минэнерго

Это решение было встречено критикой со стороны председателя парламента Дмитрия Разумкова. 

Примечательно, что на этом посту Витренко уже нарвался на критику украинцев из-за предложения возобновить подачу газа из России.

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Юрий Витренко, Слуга народа, Евгения Кравчук.
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