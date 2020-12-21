Витренко все же стал министром: назначение уже вызвало первую отставку

Бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко назначили исполняющим обязанности министра энергетики.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Телеграм.

"Юрия Витренко только что назначили ио министра энергетики на экстренном кадровом Кабмине", - говорится в сообщении.

Эту же информацию подтверждает журналист Юрий Дощатов в Фейсбук.

Также он сообщает, что Ольга Буславец, которая занимала этот пост, написала заявление об отставке.

"Ольга Буславец подала в отставку с поста первого заместителя министра энергетики", - пишет журналист.

Как сообщалось ранее, 17 декабря в Верховной Раде прошло голосование о назначении Витренко на пост главы Министерства энергетики, однако для этого нардепам не хватило голосов.

17 декабря Рада утвердила кандидатуру Романа Лещенко на должность главы Минагро. Помимо него парламент проголосовал за назначение Юлии Лапутиной на должности министра по делам ветеранов.

Кроме них, была рассмотрено и одобрено назначение Сергея Шкарлета на пост главы Минобразования.