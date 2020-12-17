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Что известно о новом министре аграрной политики и продовольствия Украины

Что известно о новом министре аграрной политики и продовольствия Украины
Обновлено 14:28 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Верховная Рада назначила нового главу Министерства агрополитики - Романа Лещенко, ранее возглавлявшего Государственную службу по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

За соответствующее решение проголосовало 242 народных депутата.

После голосования Лещенко принял присягу перед парламентариями.

Что известно о Романе Лещенко?

С 2007 года он работал в компании OSG Group на должности главного юридического консультанта холдинга.

С 2013 года - ассистент, доцент кафедры финансового права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

1 октября 2019 он был назначен Уполномоченным Президента Украины по земельным вопросам. На этом посту он лоббировал принятие земельного закона на этапе его подготовки и рассмотрения в Верховной Раде Украины. Также он отстоял сохранение господдержки аграриев на 2020 год на уровне 4 млрд грн.

10 июня 2020 Романа Лещенко назначен Председателем Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Рада отправила в отставку министра по делам ветеранов

Согласно декларации за 2019 год, семья Романа Лещенко владеет квартирой в Киеве стоимостью 2,8 млн грн, жилым домом и земельным участком в Черкасской области. Семье принадлежат автомобили Toyota Land Cruiser 150 стоимостью 698 тысяч грн и Volkswagen Tiguan стоимостью 358 тысяч грн.

Интересным является то, что в декларациях за другие годы встречается такое, что расходы гораздо выше доходов. К примеру в 2016 году расходы в три раза превышают доходы.

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Все по теме:

Верховная Рада, Минагрополитики, Роман Лещенко.

Автор:

Телеграф
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