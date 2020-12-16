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Рада отправила в отставку министра по делам ветеранов

Рада отправила в отставку министра по делам ветеранов
12:03 Сегодня Телеграф

Верховная Рада Украины отправила в отставку министра по делам ветеранов Сергей Бессараб, который днем ранее подал заявление на увольнение.

За соответствующее решение проголосовал 251 депутат.

Председатель профильного комитета Галина Третьякова заявила, что Бессараб попросился в отставку по состоянию здоровья.

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Вопрос отставки еще одного министра - экологии Романа Абрамовского, который тоже написал заявление об увольнении, - будут рассматривать на следующем заседании, 17 декабря.

Спикер Совета Дмитрий Разумков пояснил, что профильный комитет попросил дополнительное время на изучение этого вопроса.

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Все по теме:

Верховная Рада, Минветеранов, Сергей Бессараб.

Автор:

Телеграф
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