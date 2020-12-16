Рада отправила в отставку министра по делам ветеранов

Верховная Рада Украины отправила в отставку министра по делам ветеранов Сергей Бессараб, который днем ранее подал заявление на увольнение.
За соответствующее решение проголосовал 251 депутат.
Председатель профильного комитета Галина Третьякова заявила, что Бессараб попросился в отставку по состоянию здоровья.
Вопрос отставки еще одного министра - экологии Романа Абрамовского, который тоже написал заявление об увольнении, - будут рассматривать на следующем заседании, 17 декабря.
Спикер Совета Дмитрий Разумков пояснил, что профильный комитет попросил дополнительное время на изучение этого вопроса.