Рада отправила в отставку министра по делам ветеранов

Верховная Рада Украины отправила в отставку министра по делам ветеранов Сергей Бессараб, который днем ранее подал заявление на увольнение.

За соответствующее решение проголосовал 251 депутат.

Председатель профильного комитета Галина Третьякова заявила, что Бессараб попросился в отставку по состоянию здоровья.

Вопрос отставки еще одного министра - экологии Романа Абрамовского, который тоже написал заявление об увольнении, - будут рассматривать на следующем заседании, 17 декабря.

Спикер Совета Дмитрий Разумков пояснил, что профильный комитет попросил дополнительное время на изучение этого вопроса.