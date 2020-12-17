Рада отказалась назначить Витренко министром: Арахамия рассказал, что будет дальше

17 декабря Верховная Рада не назначила Юрия Витренко на должность министра энергетики и первого вице-премьер-министра Украины.

Об этом сообщил украинский журналист Андрей Павловский.

Стоит отметить, что "За" проголосовали 186 депутатов, из них 153 голоса от "слуг народа".

Перед голосованием Витренко с трибуны заявил, что в правительство его позвал лично премьер Шмыгаль и он не смог отказать в такой сложный период для страны.

В то же время альтернативы Юрию Витренко на должность министра энергетики пока нет. Повторное голосование за его назначение пройдет в январе

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, Витренко допустил ошибку, когда не провёл встречи со всеми фракциями и не рассказал о своём курсе и первоочередных шагах.

Арахамия лично выяснял у нардепов причину их недовольства кандидатурой Витренко: "Очень много депутатов чувствуют себя немного обиженными, что у них не было, как говорится, доступа к телу. Я лично ходил по залу и спрашивал людей".

Глава фракции СН считает, что отсутствие коммуникации отняло у Витренко около 20-30% голосов. Проблема в общении возникла из-за сжатых сроков - завтра последний день Рады в этом году.

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