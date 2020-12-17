Сергей Шкарлет со второй попытки все-таки стал министром образования Украины: что о нем известно

17 декабря Верховная Рада, после полугодового затягивания все-таки назначила министром образования и науки Сергея Шкарлета. Даже не смотря волну скандалов, на этом настоял президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщили BBC News Україна.

Стоит отметить, что данное решение поддержали 226 народных депутатов - минимальное количество голосов.

В то же время, еще в июне нардепы отказались его назначать, поэтому правительство 25 июня назналило Шкарлета заместителем министра и сразу же исполняющим обязанности министра.

16 декабря профильный комитет по вопросам науки второй раз не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета, однако власти настаивали на его кандидатуре.

Согласно информации источников, Владимир Зеленский симпатизирует его кандидатуре.

Научная общественность и Нацагенство по обеспечению качества высшего образования указывают на плагиат в научных работах Шкарлета. Однако Минобразования и сам он утверждает, что это не так.

В то же время на эту новость отреагировал журналист Юрий Смирнов.

"В Верховной Раде эйфория. Просто благодаря голосованию ОПЗЖ удалось протолкнуть назначение Шкарлета на пост министра образования. Сессионный зал буквально взорвался после того, как табло показало успешное голосование", - так он прокомментировал данное назначение.

При этом он отметил, что перед назначением во время выступления народного депутата от партии "Голос" большинство депутатов вели себя как "истинное стадо, которое кричало и звучало". А Николай Тищенко решил пошутить и во время выступления депутата дать ему несколько масок.

"Какой парламент - такой и министр", - подчеркнул Смирнов.

Напомним, что еще 17 июня премьер-министр подал кандидатуру Шкарлета парламента для назначения министром образования. Однако тогда профильный комитет раскритиковал кандидата, а во фракции "Слуга народа" не хватило голосов. Перед тем возможное назначение ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета министром подняло волну возмущения среди активистов и в СМИ. Ему говорят, что многие его научных работ содержат плагиат. Также есть вопросы по связям с Партией регионов. Во времена президента Януковича Шкарлет присоединился к Партии регионов, а за Порошенко - к его президентскому блоку.

В ответ на это все упреки и обвинения Шкарлет отрицает.

За время руководства Шкарлет министерством было несколько скандалов. Министерство планировало реорганизовать директората, которые создали с помощью Евросоюза. Украина получила предупреждение от ЕС о возможном сворачивании финансирования реформы образования со стороны союза. После этого Шкарлет вынужден был объяснять свою позицию после ЕС и уверять о неизменности курса реформ.

В сентябре 2020 произошел скандал, когда Шкарлет направил правительству представление на назначение отцу Владимира Зеленского научной пенсии. Тогда правительство не поддержало предложение министра.

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