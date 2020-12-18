Витренко таки назначат в Кабмин: раскрыты подробности

В правительстве Украины рассчитывают на назначение бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.

Об это пишет Лига со ссылкой на свои источники в "Слуге народа" и профильном комитете Рады.

По их словам, Кабмин соберется на внеочередное заседание в пятницу, 18 декабря.

Напомним, 17 декабря в Верховной Раде прошло голосование о назначении Витренко на пост главы Министерства энергетики, однако для этого нардепам не хватило голосов.

Во время заседания Рады его кандидатуру поддержали 186 депутатов. Из них 153 от "Слуги народа".

На сегодняшний день альтернативы кандидатуре Витренко у правительства нет. Следующее голосование за утверждение его кандидатуры на этом посту пройдет уже в январе 2021 года.

Как сообщалось ранее, на этом же заседании была утверждена кандидатура Сергея Шкарлета на посту главы Минобразования.