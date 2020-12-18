Скачать
Пятница, 18.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Власть утратила иллюзии по поводу быстрого мира с Россией, - Сергей Гармаш
Власть утратила иллюзии по поводу быстрого мира с Россией, - Сергей Гармаш
В НАБУ подтвердили, что огласили Татарову подозрение: раскрыты детали
В НАБУ подтвердили, что огласили Татарову подозрение: раскрыты детали
"Проституция забирает энергию": депутат-антипрививочник Камельчук отметился новым заявлением
"Проституция забирает энергию": депутат-антипрививочник Камельчук отметился новым заявлением
Наконец-то: "Дом-2" закрывается
Наконец-то: "Дом-2" закрывается

Витренко таки назначат в Кабмин: раскрыты подробности

Витренко таки назначат в Кабмин: раскрыты подробности
Обновлено 19:01 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В правительстве Украины рассчитывают на назначение бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики. 

Об это пишет Лига со ссылкой на свои источники в "Слуге народа" и профильном комитете Рады. 

По их словам, Кабмин соберется на внеочередное заседание в пятницу, 18 декабря. 

Напомним, 17 декабря в Верховной Раде прошло голосование о назначении Витренко на пост главы Министерства энергетики, однако для этого нардепам не хватило голосов. 

Во время заседания Рады его кандидатуру поддержали 186 депутатов. Из них 153 от "Слуги народа". 

На сегодняшний день альтернативы кандидатуре Витренко у правительства нет. Следующее голосование за утверждение его кандидатуры на этом посту пройдет уже в январе 2021 года. 

Как сообщалось ранее, на этом же заседании была утверждена кандидатура Сергея Шкарлета на посту главы Минобразования

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Министерство энергетики, Юрий Витренко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Однозначно есть надежда: после смерти Кернеса астролог дал прогноз Путину
02 День Саввы: картинки, открытки и поздравления с праздником
03 У Авакова рассказали, у кого больше всего шансов стать мэром Харькова после Кернеса
04 Вокруг одна бутафория: Россия опозорилась с «новыми» самолетами (видео)
05 После Николая погода в Украине резко изменится: прогноз синоптика
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новогодняя суета началась? Киев &quot;стоит&quot; в многочисленных пробках (карта)
Новогодняя суета началась? Киев "стоит" в многочисленных пробках (карта)
В Украине рассказали, как война за Карабах может помочь вернуть Донбасс
В Украине рассказали, как война за Карабах может помочь вернуть Донбасс
Витренко таки назначат в Кабмин: раскрыты подробности
Витренко таки назначат в Кабмин: раскрыты подробности
Руководство САП подписало подозрение заместителю Ермака Татарову: появилась его реакция
Руководство САП подписало подозрение заместителю Ермака Татарову: появилась его реакция
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь