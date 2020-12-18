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Юлия Лапутина назначена министром по делам ветеранов Украины: что о ней известно

Юлия Лапутина назначена министром по делам ветеранов Украины: что о ней известно
12:03 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

В пятницу, 18 декабря, Верховная рада рассмотрела назначение Юлии Лапутиной на должность министра по делам ветеранов Украины, которая должна занять место отпраленного в отставку 16 декабря Сергея Бессараба.

Онлайн трансляция из зала заседаний ведется на сайте парламента.

"За" кандидатуру Лапутиной проголосовали 248 народных депутатов, "против" - 0.

Лапутина

Отметим, что  Юлия Лапутина родилась в 1967 году в Киеве. Получила педагогическое и психологическое образование. Защитила кандидатскую диссертацию по психологии и получила научную степень кандидата психологических наук. Прошла профессиональную подготовку по спортивной стрельбе.

В 1992 году Лапутина начала службу в рядах СБУ оперуполномоченной подразделения контрразведки. В течение 2010-2012 годов занимала должность заместителя начальника Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины. 14 апреля 2014 в составе первой объединенной группы СБУ высадилась на Краматорском аэродроме, защиту которого обеспечивало спецподразделение "Альфа". В сентябре-декабре 2014 года была командиром оперативной группы СБУ в АТО и выполняла задачи по задержанию участников пророссийских террористических формирований.

С 2014 года занимала должность заместителя начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Входит в состав Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины. Юлия Лапутина также является второй женщиной в УКраине, имеющей звание генерала.

Напомним, впервые в Украине присвоил звание генерала женщине Петр Порошенко. 14 октября 2018 года звание генерал-майора медицинской службы, стала начальник Военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей.

25 марта президент Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора Юлии Лапутиной.

Юлия Лапутина замужем. Ее супруг тоже работает в Службе безопасности Украины. Вместе воспитывают двух дочерей.

Как сообщал "Телеграф", ранее Сергей Шкарлет со второй попытки все-таки стал министром образования Украины

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Все по теме:

Верховная Рада, назначения, Министерство ветеранов, Юлия Лапунина.

Автор:

Телеграф
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