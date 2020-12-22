Это некорректно: Разумков высказался о назначении Витренко

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает решение о назначении бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко на пост и.о. министра энергетики.

Об этом он заявил а эфире "Украина 24".

"Насколько мне известно, консультаций по этому поводу премьер министр с Верховной Радой не проводил, и я думаю, что это не совсем корректно", - сказал Разумков.

По его мнению, когда человека, ранее не поддержанного Радой, назначают на пост и.о. министра "в обход парламента", это "не добавит эффективности сотрудничества".

Как сообщалось ранее, 17 декабря в Верховной Раде прошло голосование о назначении Витренко на пост главы Министерства энергетики, однако для утверждения его кандидатуры нардепам не хватило голосов.