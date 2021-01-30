Исключение Дубинского из "Слуги народа": нардеп подготовил "ответку" сопартийцам

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский сообщил о начале запуска процедуры параллельного подсчета голосов об его исключении из фракции.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

"Страна и избиратели должны знать имена тех, кто поддерживает механизм лживых доносов в иностранные государства как механизм незаконного влияния на украинскую власть", - написал Дубинский.

При этом, по его мнению, этот вопрос касается субъектности Украины и ее власти.

"Соответствующие письма отправлены всем депутатам фракции Слуга народа через электронную почту и систему СЕДО", - написал он.

Как сообщалось ранее, 11 января Дубинский попал под действие санкций США.

Во время съезда фракции, 25 января, президент Владимир Зеленский попросил Дубинского покинуть партию.

Сам нардеп отклонил возможность добровольного ухода из партии, и пригрозил "слугам" развалом фракции.