"Слугам народа" выдали именные бюллетени за исключение Дубинского: выяснились первые детали

"Слуга народа" проводит голосование за исключение из фракции нардепа Александра Дубинского, который недавно попал под санкции США.

Об этом написал журналист Сергей Лещенко в Телеграм.

"По состоянию на вечер пятницы, на руки депутатам выдают именные бюллетени, в которых задан один вопрос: "За или Против исключения Дубинского?", - написал он.

По его словам, каждый такой бюллетень будет по итогу передан руководителю своей группы.

"Таким образом, голосование именное, то есть позиция каждого депутата известна руководству, но при этом она неизвестна Коломойскому и его людям, поскольку они не имеют доступа к общей базе бюллетеней", - написал Лещенко.

Тем временем в Телеграм-канале "Политика Страны" показали, как выглядят подписные листы.

Как сообщалось ранее, во время съезда фракции, президент Владимир Зеленский дважды порекомендовал Дубинскому покинуть партию.

Позже Дубинский заявил, что покидать партию не собирается. А позже и вовсе заявил, что если его исключат, то это приведет к развалу фракции.