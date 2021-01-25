Не стал портить настроение в день рождения: Дубинский ответил на две просьбы Зеленского (видео)

Народный депутат "Слуги народа" Александр Дубинский, против которого недавно США ввели санкции, заявил, что не собирается покидать партию, даже несмотря на предложение президента Владимира Зеленского.

Об этом он заявил в комментарии "Стране".

"У нас не было эмоциональной дискуссии с президентом, так как у президента сегодня день рождения, мне не хотелось портить ему настроение, да и на это не было особо времени", - сказал он.

По его словам, Зеленский не предлагал ему покинуть партию, а лишь рассмотреть такой вариант чтобы "как-то правильно отреагировать".

"Я сказал, что не понимаю на что реакция. Мы ничего не нарушали и у доказательство этому есть куча моих постов", - сказал Дубинский.

Также он заявил, что не намерен покидать фракцию.

В свою очередь журналист Сергей Лещенко написал, что Зеленский дважды попросил Дубинского уйти.

"Президент Владимир Зеленский, который был на заседании, дважды попросил Дубинского уйти добровольно, обвинив его в попытках развала фракции и нанесении ей вреда", - написал он, добавив, что президент оставил Дубинскому возможность самостоятельно принять нужное решение.

Впрочем, пишет Лещенко, нардеп просьбу Зеленского выполнять отказался.

По итогу заседания фракции, "слуги" решения по Дубинскому принять не смогли.

Санкции США были введены против шести людей, причастных к публикации так называемых "пленок Деркача". На них был якобы записан разговор между экс-президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Напомним, политолог Виктор Таран рассказал "Телеграфу", чем санкции США могут обернуться для нардепа и какие последствия для тех, кто покрывает политика.