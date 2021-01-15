"Отпетлять не получится": исключат ли Дубинского из "Слуги народа" и чем для него обернутся санкции США

После некоторой паузы в команде Зеленского отреагировали на американские санкции против замглавы фракции «Слуга народа» Александра Дубинского. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что там сделают всё, чтобы привлечь к ответственности лиц, которые вмешивались в выборы в США. Его советник Михаил Подоляк кивает на парламент – мол, пусть депутаты разбираются. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и вовсе сообщил, что пока этого вопроса на повестке дня партии нет. О чём говорит такая разнобойная реакция? Рискнут ли «слуги» взяться за Дубинского, за которым, как известно, стоит олигарх Игорь Коломойский? Своим мнением с «Телеграфом» поделился политолог Виктор Таран.

«Дубинский – человек, которого считают аффилированным с Игорем Коломойским. И не напрасно. Многие его заявления и действия это подтверждают, - отмечает Виктор Таран. – Также известно, что именно Дубинский координирует группы депутатов, работающих в интересах Коломойского. И внутри фракции «Слуга народа», и вне ее… А потому в Офисе президента и вообще в партии власти избрали излюбленную тактику, когда пытаются «замылить» неудобную тему. Звучит многоголосая какофония, обществу посылают разные коммуникационные сигналы. В стиле «мы разберемся», «а потом», «а мы вообще не виноваты». И этот шумовой фон подтверждают, что они не знают, что делать».

С одной стороны, отмечает политолог, Зеленский и Ко боятся ругаться с США. Это означает потерю финансовой, военной, геополитической поддержки. С другой – не хотят ругаться и с Коломойским, который имеет серьезное влияние на многих депутатов, у которого есть канал "1+1" и не только… Да и с Дубинским тоже, который, по сути, курирует «слуг» в Киеве и Киевской области.

«Так что Офис президента пытается «отпетлять» от неудобной темы. Я уверен, что никаких санкционных решений внутри партии и вообще со стороны этой власти по Дубинскому не будет. Ниоткуда его не исключат, - считает Виктор Таран. – Но проблема в том, что «отпетлять», если уж за дело взялись США, не получится. Это такие жернова, которые мелят медленно, но в мелкую муку – и бесповоротно. Так что, если процесс уже запустился, его не остановить. И отвечать придется не только Дубинскому, но и тем, кто его действия покрывает. И тем, кто раздает приказы. Известно, что в Штатах открыты уголовные дела против Коломойского. Думаю, за ним потянут много кого. В том числе могут коснутся кого-то из действующей власти».

Ранее "Телеграф" сообщал, что санкции США против Дубинского и людей Деркача в Украине назвали "первым ударом Байдена".

Политический эксперт Сергей Таран считает, что попадание в список политиков из партии власти ("Слуга народа") будет иметь негативные последствия для выстраивания отношений между США и Украиной.