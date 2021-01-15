Скачать
Пятница, 15.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Кравчук взбудоражил россиян, допустив "компромисс" по Крыму
Кравчук взбудоражил россиян, допустив "компромисс" по Крыму
"Отпетлять не получится": исключат ли Дубинского из "Слуги народа" и чем для него обернутся санкции США
"Отпетлять не получится": исключат ли Дубинского из "Слуги народа" и чем для него обернутся санкции США
Юрист из окружения Зеленского умер в самом расцвете сил, оставив троих детей (фото)
Юрист из окружения Зеленского умер в самом расцвете сил, оставив троих детей (фото)
США пошатнули санкциями известную китайскую корпорацию
США пошатнули санкциями известную китайскую корпорацию

"Отпетлять не получится": исключат ли Дубинского из "Слуги народа" и чем для него обернутся санкции США

"Отпетлять не получится": исключат ли Дубинского из "Слуги народа" и чем для него обернутся санкции США
08:21 Сегодня Телеграф

После некоторой паузы в команде Зеленского отреагировали на американские санкции против замглавы фракции «Слуга народа» Александра Дубинского. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что там сделают всё, чтобы привлечь к ответственности лиц, которые вмешивались в выборы в США. Его советник Михаил Подоляк кивает на парламент – мол, пусть депутаты разбираются. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и вовсе сообщил, что пока этого вопроса на повестке дня партии нет. О чём говорит такая разнобойная реакция? Рискнут ли «слуги» взяться за Дубинского, за которым, как известно, стоит олигарх Игорь Коломойский? Своим мнением с «Телеграфом» поделился политолог Виктор Таран

«Дубинский – человек, которого считают аффилированным с Игорем Коломойским. И не напрасно. Многие его заявления и действия это подтверждают, - отмечает Виктор Таран. – Также известно, что именно Дубинский координирует группы депутатов, работающих в интересах Коломойского. И внутри фракции «Слуга народа», и вне ее… А потому в Офисе президента и вообще в партии власти избрали излюбленную тактику, когда пытаются «замылить» неудобную тему. Звучит многоголосая какофония, обществу посылают разные коммуникационные сигналы. В стиле «мы разберемся», «а потом», «а мы вообще не виноваты». И этот шумовой фон подтверждают, что они не знают, что делать».

Виктор Таран

С одной стороны, отмечает политолог, Зеленский и Ко боятся ругаться с США. Это означает потерю финансовой, военной, геополитической поддержки. С другой – не хотят ругаться и с Коломойским, который имеет серьезное влияние на многих депутатов, у которого есть канал "1+1" и не только… Да и с Дубинским тоже, который, по сути, курирует «слуг» в Киеве и Киевской области.

«Так что Офис президента пытается «отпетлять» от неудобной темы. Я уверен, что никаких санкционных решений внутри партии и вообще со стороны этой власти по Дубинскому не будет. Ниоткуда его не исключат, - считает Виктор Таран. – Но проблема в том, что «отпетлять», если уж за дело взялись США, не получится. Это такие жернова, которые мелят медленно, но в мелкую муку – и бесповоротно. Так что, если процесс уже запустился, его не остановить. И отвечать придется не только Дубинскому, но и тем, кто его действия покрывает. И тем, кто раздает приказы. Известно, что в Штатах открыты уголовные дела против Коломойского. Думаю, за ним потянут много кого. В том числе могут коснутся кого-то из действующей власти».

Ранее "Телеграф" сообщал, что санкции США против Дубинского и людей Деркача в Украине назвали "первым ударом Байдена".

Политический эксперт Сергей Таран считает, что попадание в список политиков из партии власти ("Слуга народа") будет иметь негативные последствия для выстраивания отношений между США и Украиной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 269

Все по теме:

США, Санкции, Виктор Таран, Слуга народа, Александр Дубинский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смертельный наезд на пешехода под Киевом: виновник кричал про Зеленского и обещал "отмазаться" (видео)
02 "Снег пошел - каких еще реформ не хватает?" Фото Зеленского с Банковой взорвало сеть
03 Ляшко назвал "непредсказуемые переменные", от которых зависит продление локдауна в Украине
04 После Трампа под санкции в соцсетях попали российские ученые: что известно
05 Президент Турции вакцинировался от коронавируса: что известно о препарате и фото
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Попадут ли украинские политики на инаугурацию Байдена и сколько это стоит
Попадут ли украинские политики на инаугурацию Байдена и сколько это стоит
Младшему сыну всего 9 месяцев: что за семья осталась у Грачевского и их фото вместе
Младшему сыну всего 9 месяцев: что за семья осталась у Грачевского и их фото вместе
Число тестов уменьшается, а больных все прибывает: обстановка с COVID-19 в Украине на 15 января
Число тестов уменьшается, а больных все прибывает: обстановка с COVID-19 в Украине на 15 января
Какой праздник 15 января: народные приметы и запреты
Какой праздник 15 января: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь