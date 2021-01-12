От санкций против Дубинского пострадает вся Украина, - политолог

Ряд украинских граждан и организаций признаны связанными с российской сетью внешнего влияния. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело против них санкции.

Политический эксперт Сергей Таран считает, что попадание в список политиков из партии власти ("Слуга народа") будет иметь негативные последствия для выстраивания отношений между США и Украиной.

Напомним, что санкционный список подвязан к пленкам нардепа Андрея Деркача, который попал под санкции еще 10 сентября 2020 года. На обнародованных пленках якобы записан разговор между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и экс-вице-президентом США Джо Байденом.

В этот раз под санкции попали, среди прочих, экс-прокурор Константин Кулик и нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, которые тоже участвовали в публикации "пленок Деркача".

Сергей Таран отмечает: "Американские спецслужбы хорошо работают. Там прекрасно понимают, что некоторые украинские политики работают на Россию. И вмешиваются по ее указке в политические процессы в США. Все, кто пытается так действовать, рано или поздно оказываются под санкциями. В этот раз "отличилась" Украина. Насколько я понимаю, впервые представители действующей власти у нас попали под такие санкции. Но печально не только это".

По словам политэксперта, настораживает, что украинские спецслужбы ранее не вычислили этих агентов.

"Напомню, что президент Зеленский принимал участие в пресс-конференции, на которой призывал расследовать "пленки Деркача". Которые и стали причиной попадания Дубинского и не только в санкционной список. И вопрос не только в том, почему наши политики, экс-чиновники и дипломаты оказались под санкциями – но и почему отечественные спецслужбы ничего не сделали, чтобы выявить этих агентов российского внешнего влияния. Это или непрофессионализм, или наличие политической крыши, которая дает возможность не выполнять свои обязанности. Что одно, что другое – очень плохо для нас", - подчеркивает Сергей Таран.

Он уверен, что последствия будут негативны не только для тех, кто попал под санкции. Пострадает, фактически, вся Украина.

"После такого президенту Зеленскому будет очень тяжело налаживать отношения с администрацией Байдена. Ведь, получается, Зеленский так или иначе ответственен за ситуацию с пленками. И если появиться они могли, к примеру, без его ведома, то расследовать их обнародование было уже в компетенции органов, на которые глава государства имеет влияние. Но этого не произошло, - отмечает эксперт. - То есть, мы в очередной раз столкнулись с непрофессионализмом наших политиков и спецслужб".

По мнению Сергея Тарана, администрация Байдена, в отличие от администрации Трампа, будет внимательно мониторить украинские процессы, европейские процессы.

"Самым большим геополитическим событием года станет возвращение США в Европу, в большую политику, - прогнозирует эксперт. - Будет больше внимания и к Украине. И на этом фоне – вся эта ситуация с пленками, с санкциями играет против нас. К сожалению, мы становимся заложниками непрофессионализма, который демонстрирует украинская власть".

Сергей Таран не исключает, что под американские санкции могут попасть и другие украинские политики. Ведь прецедент создан.

"Обычно под такими санкциями оказываются представители РФ, Ирана, которых обвиняют во вмешательства во внутренние дела США, в причастности к терроризму. А тут – украинские политики, в том числе связанные с действующей властью. Думаю, под санкциями могут оказаться и другие представители группы Коломойского. Не сенсация, если под санкции попадет кто-то из группы Медведчука. Но вот наличие в таких списках людей, связанных с центральной властью – это тревожный сигнал", - резюмирует Сергей Таран.

Автор: Андрей Питонов