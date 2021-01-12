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Трамп перешел красную черту: восемь выводов из попытки переворота в США

Трамп перешел красную черту: восемь выводов из попытки переворота в США
08:03 Сегодня Телеграф

Бурные события в США (штурм Капитолия, действия Трампа, его отступление и реакция на это политиков и соцсетей) оценил для «Телеграфа» политэксперт, главред информагентства УкрПресс Инфо Алексей Воронцов.

«Трамп перешел красную черту, это очевидно для адекватных людей во всем мире, - отмечает эксперт. - Для меня события 6 января в Вашингтоне были ожидаемыми и прогнозируемыми. Дональд Трамп больше месяца накачивал медиапространство своими идеями и рекомендациями. И 6 января он предвидел как время «Ч». Но всё пошло не так… Америка - великая страна и показала всему миру, как надо защищаться от реальной опасности, которую представлял ополоумевший престарелый политик».

Вместе с тем, подчеркивает Алексей Воронцов, Трамп разделил мир (и не только США) на своих сторонников и противников. Впрочем, последних всё же больше. Особенно после штурма Конгресса.

«Для меня совершенно не удивительно, что люди думают не головой, а желудком и эмоциями. Почему Трамп проиграл? Да всё очень просто. Его, как говорится «понесло». Он потерял реальность, посчитал себя неким идолом для нации. В итоге его вышвырнули со свистом не только чужие, но и свои. Важно отметить, что для Украины это - наглядный пример, как в развитых странах поступают с теми, кто хочет вытереть ноги о Закон и Конституцию», - говорит эксперт.

Алексей Воронцов

Из битвы вокруг результатов выборов в США Алексей Воронцов делает следующие выводы:

1. Демократия - это не анархия. И если надо - то будут бить больно, а то и убивать.

2. Больше всех критикуют те, кто с демократией знаком меньше всех.

3. Свобода слова - это не словесная вседозволенность. В нормальных странах придется отвечать за последствия своих действий. 5 смертей на совести Трампа - это не шуточки, это уголовная статья, всё ещё впереди.

4. Блокировка соцсетей реально действующий и оправданный инструмент. Браво Facebook, Twitter иже с ними за адекватную реакцию. Трап получил и по рукам, и по губам. Думал, что все сойдет с рук, потом резко включил заднюю. Но было уже поздно. Фактически медиасообщество обесценило и опозорило его данным решением.

5. В США работает политическая система самозащиты и самоконтроля, которая выстроена веками титанических усилий института демократии. Потому что «Новый свет» строился не благодаря, а вопреки самым плохим примерам «Старого света» (Европы и других стран). Эмигранты по разным причинам покинувшие свои страны, строили государство нового типа фактически с нуля, исходя из опыта и ошибок всей предыдущей цивилизации.

6. Американцы провели с Трампом неудачный эксперимент и сильно обожглись. Но это – хороший урок на будущее. И не только для них.

7. Впереди - проверка и зачистка всех вертикалей власти, а также силовых структур которые проморгали ключевой момент 6 января (либо это умысел, внутреннее расследование покажет).

8. Нас ждет начало нового этапа миропорядка и борьбы за глобальную демократию, включая Украину и страны СНГ.

«Всё только начинается. Мы на пороге новой исторической эпохи, - подчеркивает Алексей Воронцов. – И – да, добро должно быть с кулаками, а за свободу надо бороться, так как всегда найдутся «организмы» которые будут тащить вас в рабство, грязь и нищету, а самим жировать и плясать на костях. Типичный средневековый менталитет орды и социальный паразитизм, которому нужно давать бой всегда и везде. В США такой бой дали. Надо бы научиться делать это и нам…»

Ранее директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов рассказал «Телеграфу», грозит ли из-за этой истории Трампу импичмент.

Политтехнолог Тарас Березовец уверен, что с приходом Байдена отношения США с РФ могут улучшиться, но "Северный поток-2" Путин не достроит.

Автор: Андрей Питонов

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Все по теме:

США, Джо Байден, Дональд Трамп, Алексей Воронцов.

Автор:

Телеграф
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