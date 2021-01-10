С приходом Байдена отношения США с РФ улучшатся, но "Северный поток-2" Путин не достроит, - Тарас Березовец

Норвежская компания DNV GL, которая должна была сертифицировать проект газопровода "Северный поток 2", объявила, что не будет этого делать после того, как американцы расширили санкции против проекта, приняв новый оборонный бюджет.

Шанс окончательно остановить "Северный поток 2" оценил для "Телеграфа" политический консультант, владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец.

«Понятно, что после введение широкого пакета санкций (прописаны в американском оборонном бюджете), ни одна европейская компания связываться с "Северным потоком 2" не будет. И тот участок трубопровода, который не достроили примерно на 6%, вероятно, не достоят никогда. И хоть в распоряжении РФ есть два судна, которые могут достроить (уже появилась информация, что судно-трубоукладчик «Академик Черский» вышло из порта Мукран в Германии и подошло к недостроенному участку газопровода – ред.), но на их работу, думаю, не дадут доступа – в том числе по соображениям экологической стандартизации. А норвежские и швейцарские компании, ранее задействованные в проекте, больше на это не пойдут», - прогнозирует Тарас Березовец.

По его словам, отчаянье Кремля отображено в официальных заявлениях. Да и правительство Германии, заинтересованное в проекте, высказало свое разочарование новым ударом, нанесенном по нему США.

«Похоже, все понимают, что на проекте "Северный поток 2" поставлен большой жирный крест. У русских еще есть определенные надежды, что смогут договориться с новым президентом США. Но это - не более, чем иллюзии,- считает Тарас Березовец. - Думаю, при Байдене теоретически может произойти улучшение отношений с РФ. При всей своей воинственной риторике, демократы всегда были более склонны к компромиссам, пытались находиться в рамках международных отношений. Тот же выход США при Трампе из ядерной сделки с Ираном может быть пересмотрен в рамках новых переговоров. Но в случае с "Северным потоком 2" этого не произойдет. Тут велико негативное отношение к нему и среди республиканцев, и среди демократов. Это - конец "Северного потока 2". Не вижу возможностей, чтобы он был достроен. Всё идет к тому, что самый идиотский, дорогой и бесполезный проект в истории, похоже, в буквальном смысле идет ко дну».

Ранее Тарас Березовец рассказал, как "пленки" по делу Шеремета связаны с Кремлем и ударят по Лукашенко.

Автор: Андрей Питонов