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Лукашенко загоняют в угол: как "пленки" по делу Шеремета связаны с Кремлем

Лукашенко загоняют в угол: как "пленки" по делу Шеремета связаны с Кремлем
07:59 Сегодня Телеграф

Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который передал украинским правоохранителям аудиозаписи, где якобы должностные лица КГБ Беларуси обсуждают в 2012 году устранения политических оппонентов, в частности, журналиста Павла Шеремета, готов дать показания в Офисе Генпрокурора Украины

Почему эта информация появилась именно сейчас? Кто, против кого и с каким эффектом может ее использовать? Об этом «Телеграфу» рассказал политический консультант, владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец.

«Как и в случае с прошлой информацией, когда сбежал другой сотрудник белорусского спецназа, обвинивший свое руководство в убийствах по указанию Лукашенко, я считаю, что это можно рассматривать процентов на 95% как российский след. Силовые структуры Беларуси – это плоть от плоти российских коллег. Как в свое время в Украине с пленками Мельниченко, так и с этой историей – несмотря на то, что информация подтвердится в том или ином плане – она разработана именно российскими спецслужбами», - считает Тарас Березовец.

По его мнению, соответствующая информация появилась именно сейчас, Потому что Кремлю нужно сбивать волну, связанную с отравлением Навального.

«Россияне пытаются «перевести стрелки», сделать из Лукашенко еще большего негодяя и монстра, чем Путин. Переключить внимание. Если бы информация не исходила от русских, она могла бы появиться в любой другой момент. Но в свете ситуации с Навальным, она «удобна» Кремлю именно сейчас. А потому – явно русский след», - отмечает политический консультант.

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Еще одной причиной слива старой информации о причастности руководства Беларуси к устранению оппонентов Тарас Березовец называет желание Кремля привязать к себе эту страну.

«В случае с «пленками Мельниченко» россиянам частично удалось развернуть Украину при Кучме с западного курса, поставив на рельсы политики Кремля. Сейчас аналогичная задача – отрезать все пути для отступления Лукашенко, - считает эксперт. – После такого рода откровений, которые есть на пленках, Запад, даже если бы хотел, не сможет посадить Лукашенко и оппозицию за круглый стол. Собственная общественность разорвет руководство стран ЕС. «Эскадроны смерти», которые действовали по прямому указанию властей, которые убивали оппонентов режима, в том числе за рубежом… Какие переговоры? То, как это подается, указывает на причастность Москвы. Понятно, что Лукашенко никуда дергаться не будет. В отличие от Кучмы, у него нет возможности вести переговоры о спокойной передачи власти. Фактически Путин забил гвоздь в гроб правления Лукашенко. Понятно, что он приговорен. Вопрос лишь в том - уйдет добровольно, передав власть кому-то из «своих», или его уберут (умрет, к примеру, во сне от инсульта). Он – смертник, в любом случае. Путин пытается его максимально очернить, отрезав пути переговоров и с Западом, и внутри Беларуси».

В сложнейшей ситуации, считает Тарас Березовец, оказалось и руководство Украины. Особенно – президент Зеленский и глава МВД Аваков, который раскручивал версию причастности к убийству Шеремета (журналист "Украинской правды" и "Радио Вести" Павел Шеремет погиб в Киеве от взрыва утром 20 июля 2016 года; в его автомобиль подложили взрывчатку – ред.) врача и волонтера Юлии Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко (он же Риффмастер - поэт, музыкант, артист группы "Riffmaster", сержант Вооруженных сил Украины, участник АТО), военной медсестры Яны Дугарь. Наше издание рассказывало, что будет с подозреваемыми после слива «пленок Макара».

Риффмастер

Напомним, что заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев считает дело Шеремета одним из самых больших провалов украинской власти в прошлом году.

Аваков уже заявил, что в январе предполагается проведение "некоторых следственных действий на территории Европы". И что у украинских правоохранителей якобы есть расширенный перечень документов, в том числе, указывающих на причастность белорусских спецслужб к убийству Шеремета. Всё это, по словам министра, сейчас изучается.

Но просто изучением тут вряд ли удастся отделаться…

«Версия, которую активно продвигали Аваков и Ко, вызывала сомнения и ранее. А теперь и вовсе предстала в другом свете. Для мирового сообщества теперь практически на 99% ясно, что виноваты в убийстве Шеремета – Лукашенко и представители белорусских спецслужб. Как Авакову и Зеленскому выходить из ситуации? Надо признавать, что первоначальная версия - с Кузьменко, Дугарь, Риффмастером - не соответствует действительности. Всё это – серьезный удар по нашим правоохранителям, спецслужбам, конкретно по Зеленскому и в целом по Украине, - уверен Тарас Березовец. – Если у нас будут настаивать на первоначальной версии, это будет выглядеть как игра на стороне Лукашенко. Следствию важно как можно быстрее выйти с альтернативной версией. И рассматривать как приоритетную именно версию убийства Шеремета белорусскими спецслужбами».

В ситуации есть еще один тревожный момент, обращает внимание эксперт.

«Нанесен серьезный удар по репутации наших спецслужб. Ликвидация иностранных граждан на территории Украины представители спецслужб других стран показывает, что у нас тут, условно говоря, «проходной двор». А сейчас на территории Украины, между прочим, немало представителей белорусской оппозиции. И у тех же российских спецслужб явно будет соблазн ударить по ним, чтобы показать неспособность Украины их защитить», - предупреждает Тарас Березовец.

Как известно, в марте 2017 года в центре Киева был убит российский оппозиционер Денис Вороненков. В октябре того же года под Киевом была расстреляна Амина Окуева, активно критиковавшая Кремль и воевавшая на стороне Украины на Донбассе.

Автор: Андрей Питонов

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Все по теме:

Беларусь, Тарас Березовец, КГБ, Павел Шеремет, Убийство Шеремета.

Автор:

Телеграф
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