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Пленки Шеремета: Аваков расскрыл детали расследования, упомянув о "плацдарме" в Европе

Пленки Шеремета: Аваков расскрыл детали расследования, упомянув о "плацдарме" в Европе
Обновлено 21:19 Сегодня Телеграф

До 2012 года белорусские спецслужбы обсуждали возможность убийства журналиста Павла Шеремета, причем  Украины имеется больший арсенал доказательств, кроме обнародованных ранее аудиозаписей КГБ Беларуси.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"В декабре мы получили несколько больше материалов, чем были опубликованы вчера (4 января – Авт.) в прессе, которые нам показывают, что в кругах белорусских спецслужб до 2012 года - последняя дата, по-моему, апрель 2012 года - обсуждались вопросы, связанные с убийством Павла Шеремета. Эти материалы были нами тогда приняты. У нас сделан целый ряд международно-правовых поручений с тех пор", - сказал он в Харькове во вторник, 5 января.

Пленки Шеремета: обличитель высказался о сотрудничестве с Украиной

По его словам, в январе предполагается проведение "некоторых следственных действий на территории Европы".

Кроме того, по словам Авакова, тот расширенный перечень документов, который есть в распоряжении украинских правоохранителей, еще изучается.

"Мы получили в руки достаточно много документов, сейчас они изучаются", - уточнил министр МВД.

Подробнее о том, какая судьба ожидает подозреваемых Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь после обнародования аудиозаписей, читайте в материале "Телеграфа": Слив пленок по Шеремету: что теперь будет с обвиняемыми Антоненко, Дугарь и Кузьменко.

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Убийства, Пленки Шеремета, Павел Шеремет. убийство Шеремета.

Автор:

Телеграф
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