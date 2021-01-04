Слив пленок по Шеремету: что теперь будет с обвиняемыми Антоненко, Дугарь и Кузьменко

После публикации информации о том, что к убийству журналиста Павла Шеремета может быть причастен белорусский КГБ и Александр Лукашенко, в сети началось бурное обсуждение.

Больше всего пользователей интересовало, что же будет с подозреваемыми Андреем Антоненко, Юлией Кузьменко и Яной Дугарь.

"Минуточку, я только не понял, как теперь быть с "ультранационалистическими идеями и культивированием величия арийской расы", которыми якобы увлеклись обвиняемые в убийстве Шеремета Антоненко, Дугарь и Кузьменко? Их же наше МВД уже назначило виновными. Что же теперь делать?", - написал в соцсети Фейсбук блогер и участник переговорного процесса в ТКГ Денис Казанский.

Он также предположил, что теперь их обвинят в работе на КГБ.

"Видимо, придется срочно объявлять их агентами белорусского КГБ, которые "увлеклись белорусским патриотизмом и культивировали величие Александра Лукашенко", - написал он.

О том, что подозреваемых не выпустят также написала журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева.

"Но выпустят ли Рифа (Антоненко, - ред.) после этого признания белорусского КГБиста Зайцева? Нит. Скорее наш ждет версия, что это белорусское КГБ завербовало Антоненко, Кузьменко и Дугар. Ведь у нас типа перемирие и неистовый поиск мира в глазах Путина. Поэтому чего его вот ссориться из-за выпускника московского командного училища КГБ СССР и академии Генштаба РФ", - написала она.

Тем временем, в сети уже начали публиковать шутки на эту тему.

Отметим, что тем временем заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что новая информация на статус подозреваемых не повлияет.

"Эта версия никак не влияет на статус подозреваемых по делу Шеремета, которым предъявлены подозрения в исполнении убийства. Версия касается возможных вариантов того, кто был заказчиком убийства, а не его исполнителем", - рассказал он "Стране".

Как сообщалось ранее, полиция уже получила записи разговоров и передала их следователям.