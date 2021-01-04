Скачать
Понедельник, 04.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Аваков умело обыгрывает Зеленского и дает ему сигнал о неприкосновенности, - Алексей Гарань
Аваков умело обыгрывает Зеленского и дает ему сигнал о неприкосновенности, - Алексей Гарань
Смерть украинки в Турции: одним из последних Новицкую живьем видел охранник
Смерть украинки в Турции: одним из последних Новицкую живьем видел охранник
Бьет по детям и подросткам: эпидемиолог указал на особенность "британской" мутации коронавируса
Бьет по детям и подросткам: эпидемиолог указал на особенность "британской" мутации коронавируса
Жена капитана Динамо взбудоражила Instagram необычным фото в купальнике
Жена капитана Динамо взбудоражила Instagram необычным фото в купальнике

Слив пленок по Шеремету: что теперь будет с обвиняемыми Антоненко, Дугарь и Кузьменко

Слив пленок по Шеремету: что теперь будет с обвиняемыми Антоненко, Дугарь и Кузьменко
Обновлено 15:56 Сегодня Телеграф

После публикации информации о том, что к убийству журналиста Павла Шеремета может быть причастен белорусский КГБ и Александр Лукашенко, в сети началось бурное обсуждение.

Больше всего пользователей интересовало, что же будет с подозреваемыми Андреем Антоненко, Юлией Кузьменко и Яной Дугарь. 

"Минуточку, я только не понял, как теперь быть с "ультранационалистическими идеями и культивированием величия арийской расы", которыми якобы увлеклись обвиняемые в убийстве Шеремета Антоненко, Дугарь и Кузьменко? Их же наше МВД уже назначило виновными. Что же теперь делать?", - написал в соцсети Фейсбук блогер и участник переговорного процесса в ТКГ Денис Казанский. 

Он также предположил, что теперь их обвинят в работе на КГБ. 

"Видимо, придется срочно объявлять их агентами белорусского КГБ, которые "увлеклись белорусским патриотизмом и культивировали величие Александра Лукашенко", - написал он. 

О том, что подозреваемых не выпустят также написала журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева. 

"Но выпустят ли Рифа (Антоненко, - ред.) после этого признания белорусского КГБиста Зайцева? Нит. Скорее наш ждет версия, что это белорусское КГБ завербовало Антоненко, Кузьменко и Дугар. Ведь у нас типа перемирие и неистовый поиск мира в глазах Путина. Поэтому чего его вот ссориться из-за выпускника московского командного училища КГБ СССР и академии Генштаба РФ", - написала она. 

Тем временем, в сети уже начали публиковать шутки на эту тему. 

Отметим, что тем временем заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что новая информация на статус подозреваемых не повлияет. 

"Эта версия никак не влияет на статус подозреваемых по делу Шеремета, которым предъявлены подозрения в исполнении убийства. Версия касается возможных вариантов того, кто был заказчиком убийства, а не его исполнителем", - рассказал он "Стране". 

Как сообщалось ранее, полиция уже получила записи разговоров и передала их следователям

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, КГБ, Павел Шеремет, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Налоги на недвижимость 2021: сколько придется заплатить владельцам больших домов
02 Алина Гросу подогрела слухи о романе с популярным актером
03 Странная смерть украинки в Турции: выяснились резонансные подробности
04 Появилось видео, как выглядел бы Донецк, если бы не приход "русского мира"
05 «Совсем уже оборзели»: в Чернигове ветеран АТО осадила дерзкую сепаратистку (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Циклон Ahmet принесет туман и дождь: прогноз прогоды в Украине 5 января
Циклон Ahmet принесет туман и дождь: прогноз прогоды в Украине 5 января
Слив пленок по Шеремету: что теперь будет с обвиняемыми Антоненко, Дугарь и Кузьменко
Слив пленок по Шеремету: что теперь будет с обвиняемыми Антоненко, Дугарь и Кузьменко
Лукашенко мог «заказать» убийство Шеремета: прослушка экс-главы КГБ Беларуси попала в сеть
Лукашенко мог «заказать» убийство Шеремета: прослушка экс-главы КГБ Беларуси попала в сеть
Не выдержал напора после праздников: в работе Telegram произошел сбой
Не выдержал напора после праздников: в работе Telegram произошел сбой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь