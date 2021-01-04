Лукашенко мог «заказать» убийство Шеремета: прослушка экс-главы КГБ Беларуси попала в сеть

Спецслужбы Беларуси по приказу Александра Лукашенко обсуждали возможность ликвидации журналиста Павла Шеремета с помощью взрывчатки. Тема обсуждалась в 2012 году, за 4 года до подрыва машины журналиста в Киеве.

Об этом свидетельствуют записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, переданные белорусской оппозицией.

Так, на записи звучат слова Зайцева, записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в Минске. Мужчины обсуждают способ убийства Павла Шеремета, который в то время жил и работал в РФ. Ставится задача его взорвать и сделать это так, чтобы это убийство стало публичным сигналом.

"Вот по Шеремету нужно сработать, который за*бал бл*дь. Сделаем закладку какую-то и так далее, чтоб эту крысу бл*дь совсем бл*дь ни рук, ни ног не соберут. Все чтобы было как натуральным образом, но это не так воздействует на сознание людей... Президент (Лукашенко. – Авт.) ждет этих операций ", - сказал Зайцев.

В то же время в руки к расследователям попали документы слежения за Павлом Шереметом.

Также на записи звучат доказательства, что в 2012 году КГБ Беларуси готовило операции по устранению и других своих политических оппонентов на территории других государств. Как отмечает на записи Зайцев, задачу организаций политических убийств поставил перед КГБ сам президент Александр Лукашенко и выделил на эти нужды 1,5 миллиона долларов. На совещании обсуждалось использование ядов, взрывчатых веществ, поломок автомобиля для достижения поставленных целей.

В том числе обсуждаются убийства в Германии Олега Алкаева (бывший директор тюрьмы в Беларуси), Владимира Бородача (экс-полковник) и Вячеслава Дудкина (был главным в стране по борьбе с коррупцией).

Стоит отметить, что эксперт Национального Центра Медиа Криминалистики США (Университет Колорадо) Каталин Григорас, который изучал запись в 2020 году по запросу издания EUObserver, отметил, что из записи удалена цифровая подпись, которая могла бы содействовать идентификации источника в КГБ, но при этом на записи не обнаружено каких-либо заметных следов аудио-манипуляций.

Напомним, что Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в столице Украины в результате взрыва автомобиля. О задержании и объявлении подозрений фигурантам дела по убийству Шеремета министр внутренних дел Арсен Аваков заявил 12 декабря 2019 года.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко. 25 мая Печерский суд Киева изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривень. Антоненко и Кузьменко продолжили оставаться в СИЗО. При этом, все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Они имеют поддержку сторонников.