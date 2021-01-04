Слив прослушки про убийство Шеремета: появилась реакция Нацполиции Украины

Еще в декабре 2020 года следствие Нацполиции при помощи СБУ получило в распоряжение определенную информацию, представляющую интерес в расследовании подрыва журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Об этом сообщили в Фейсбуке Национальной полиции Украины.

Таким образом, документы и аудиофайлы, самые давние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления.

Информация, которая есть в распоряжении следствия Нацполиции, частичто опубликована в сети Интернет. На обнародованных записях неустановленные лица обсуждают вопрос убийства журналиста Павла Шеремета. В частности, фокусировались на варианте отравления с использованием токсичных веществ, а также подрыв.

На данный момент следователи Нацполиции получили разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран. Кроме того, лицо-распорядителя передаваемой информации пригласили для проведения необходимых следственных действий.

Стоит отметить, что дело в отношении исполнителей подрыва Павла Шеремета в 2016 году передано в суд, касательно имеется выделено отдельное уголовное производство, расследование в котором продолжается.

Напомним, что согласно обнародованным записям разговоров КГБ, спецслужбы Беларуси по приказу Александра Лукашенко обсуждали возможность ликвидации журналиста Павла Шеремета с помощью взрывчатки.