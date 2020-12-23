Война, коронавирус и кризис вокруг КСУ: главные успехи и провалы 2020 года

2020-й год уже стал мэмом. Действительно, кроме войны и экономических проблем, нашу страну, как и весь мир, накрыл коронавирус. Накануне 2021 года мы обратились к экспертам и аналитикам с просьбой оценить уходящий год, назвать его главные успехи и провалы для нашей страны.

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса самым большим внешнеполитическим достижением Украины, в сравнении с другими за этот год, считает визит президента Зеленского в Британию.

«Он был достаточно удачным, очень неплохо организованным. И стал серьезным прорывом Украины во внешней политике, на британском направлении, которое у нас достаточно длительное время было полузамороженным. Не знаю, как оно будет развиваться в дальнейшем (одного визита, конечно, недостаточно), но - тем не менее», - отмечает Илия Куса.

Главным провалом международник считает всё наше направление по Донбассу и Крыму.

«В этом году мы не сдвинулись с мертвой точки, а в некоторых вопросах положение даже ухудшилось из-за того, что были предприняты попытки реализовать совершенно невыгодные для Украины конструкции. Типа совместных патрулей или создания Консультативной комиссии, которые фактически легитимизировали бы прямые переговоры Киева с Донецком и Луганском. Это направление было самым провальным с точки зрения попыток реализации очень неоднозначных решений», - говорит эксперт.

Доктор юридических наук экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин наибольшим успехом 2020 года Украины по Крыму считает анонсированную «Крымскую платформу». Это правильная и своевременная инициатива, уверен Борис Бабин.

Наибольшим провалом он назвыает необоснованное закрытие правительством пунктов въезда-выезда в Крым для крымчан в условиях карантинных ограничений.

«Это породило тысячи драматических ситуаций, создало значимые коррупционные риски и было крайне негативно воспринято населением полуострова. Примечательно, что потом эти необоснованные ограничения были сняты, – подчеркивает эксперт. – Но никто из должностных лиц ответственности за их внедрение не понес».

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала признался, что не видит никаких побед.

«Почва для определенных позитивных вещей, о которых говорит нынешняя власть (о суперстратегическом партнерстве с Великобританией, о суперучениях со странами НАТО), закладывалась предыдущей властью Просто сейчас это выстрелило, - отмечает Виталий Бала. – Лично я считаю 2020 год полным провалом действий власти на всех направлениях. Не вижу нигде никаких позитивов и прорывов. Если бы они были – не было бы такого недоверия к Кабмину, к Раде. Да и рейтинг президента неуклонно идет вниз».

Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев считает, что уходящий год во всем мире был годом больших провалов.

«И не только из-за корона-кризиса. Это еще и последний год президентства Трампа, и год максимального раздора в европейской политике. А потому я считаю победой (настоящим чудом), что удало уберечь ЕС от идеи ослабления санкций против России. Коронавирус приостановил все переговоры, страшно ударил по дипломатии. В условиях онлайн разговоров не всё скажешь, не на всё ответишь. Но санкции удалось сохранить и продлить. И это, с моей точки зрения, победа», - подчеркивает журналист.

Провалов внутри Украины, по его словам, хватало. Но Айдер Муждабаев выделил дело Шеремета (журналист "Украинской правды" и "Радио Вести" Павел Шеремет погиб в Киеве от взрыва утром 20 июля 2016 года; ему подложили взрывчатку под автомобиль – ред.).

«Расследование длится слишком долго, касательно задержанных есть масса вопросов, - отмечает заместитель гендиректора телеканала ATR. - Напомню, что 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко (он же Риффмастер - поэт, музыкант, артист группы "Riffmaster", сержант Вооруженных сил Украины, участник АТО), военную медсестру Яну Дугарь. 10 декабря этого года суд продолжил меры пресечения всем трем обвиняемым: Антоненко оставили под стражей, Кузьменко – под круглосуточным домашним арестом, Дугарь – под залогом.

Не видя результатов дела и суда, я не могу сказать, кто прав, кто виноват. Но судя по тому, что известно на данный момент, виновность задержанных вызывает большие сомнения. И настраивает общество против власти. Или всех должны отпустить домой (если нет достаточной аргументации, чтобы удерживать), или провести, наконец, открытый суд присяжных, на котором будут представлены все аргументы – «за» и «против». А затягивание процесса напоминает пытку активной части общества. От этого страдает, прежде всего, политическая система Украины».

Кому это надо? Айдер Муждабаев считает, что вполне ясно.

«Страна-агрессор, страна-террорист Россия добивается в Украине войны всех против всех. За Авакова – и против. За Зеленского – и против. И так далее. Всё, что угодно, лишь бы делать всех врагами всех внутри Украины. Отвлекая от настоящего врага, - отмечает журналист. - Разложение активного украинского общества на молекулы – часть плана Путина по возвращению Украины в орбиту России. Если будет продолжено вещание пророссийских каналов, они снесут голову всем. Как это было при Порошенко. И тем же это закончится для Зеленского – если не хуже. Вот только каждый раз под ударом не персонально они, а вся Украина, которую продолжают погружать в хаос».

Эксперт по национальной безопасности и обороне Украинского института будущего Ираклий Джанашия оценил провалы и победы-2020 в сфере безопасности, а также - риски-2021.

«Провалом считаю непринятие закона по СБУ (даже в псевдо-реформированном виде) в этом году - и всяческие попытки не допустить саму возможность этого даже в 2021-м», - говорит Ираклий Джанашия.. – Также негативом является устранение демократического контроля в Минобороны. После прихода нового министра обороны одним из первых его решений был роспуск Проектного офиса реформ».

Достижением в сфере безопасности эксперт называет договор с США по приобретению 16 катеров Mark VI и договор по постройке 8 британских ракетных катеров.

К рискам 2021 года Ираклий Джанашия относит срыв сотрудничества с Великобританией под каким-то предлогом, а также разгорающиеся скандалы вокруг действующих министра обороны Тарана и главнокомандующего Хомчака, которые могут привнести хаос в структуру нацбезопасности - вне зависимости от того, останутся они на своих позициях или будут уволены.

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий главным негативом для нашей страны в 2020 считает борьбу с эпидемией коронавируса.

«У Украины были все шансы пройти ее гораздо легче, чем большинство европейских стран, исходя из структуры нашей экономики, которая преимущественно представлена реальным сектором и не предусматривает больших потоков туристов и мигрантов. Но власть допустила множество больших ошибок и преступлений, - подчеркивает Александр Палий. - В частности, был украден запас масок из госрезерва в объеме около 200 миллионов штук. На начальном этапе власть практически не боролась с распространением коронавируса московской церковью и "куршавельськими туристами" (одними из первых в Украине заболели бизнесмены и топ-чиновники, посещавшие элитный французский курорт "Куршавель" - Авт.). При возвращении трудовых мигрантов власть практически не контролировала их самоизоляцию и перемещения приехавших».

Также власть, по мнению эксперта, не смогла обеспечить тестирование и медицинскую помощь, которая бы минимизировала контакты больных граждан с другими пациентами больницы и поликлиник. В итоге мы получили множество заражений в лечебных учреждениях.

«Кроме того, использование "коронавирусного фонда" было крайне неэффективным с точки зрения борьбы с эпидемией, - считает Александр Палий. - Наконец, власть оказалась неспособной предусмотреть необходимость закупки большого количества кислородных концентраторов. Хотя, если проанализировать опыт стран, которые пострадали первыми, такая потребность была вполне очевидной».

Успехом Украины эксперт называет то, что пока получилось не сделать необратимых ошибок в урегулировании на Донбассе.

«Кроме того, поскольку в украинской экономике превалирует реальный сектор, экономика упала не настолько глубоко, как можно было ожидать весной», - резюмирует эксперт.

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян считает главным провалом конституционный кризис. По его мнению, он будет иметь долгоиграющие последствия.

«Этот кризис вскрыл ряд системных проблем, - подчеркивает Олег Саакян. - Непрофессионализма при написании законов, полное отрицание закона как такового. Вторая - управленческие слабости государственного аппарата. Третья – повышение недоверия к государству в целом и к последнему рубежу правовой системы – КСУ – в частности».

Главной победой эксперт считает экономическую ситуацию.

«Несмотря на вызовы пандемии, войну, мировой финансово-экономический кризис как следствие пандемии, пробуксовку в сотрудничестве с внешними кредиторами, мы этот тяжелый год заканчиваем с усилившимися относительно его начала золото-валютными резервами, относительно стабильной гривной, выполнением всех внешних и внутренних финансовых обязательств. Это - единственный кризис за годы независимости, который не сопровождался оттоком финансов из банковского сектора, недоверием к нацвалюте. Стечение внешних и внутренних факторов способствовало и тому, что мы имеем шанс закончить год, экспортировав больше, чем импортировав», - отмечает Олег Саакян.

Автор: Андрей Питонов