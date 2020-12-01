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В США назвали главное слово 2020 года

В США назвали главное слово 2020 года
00:17 Сегодня Телеграф

Основываясь на статистическом анализе слов, которые очень часто встречаются в  онлайн-словаре, а также демонстрируют значительный рост трафика в годовом исчислении, словом года 2020  является пандемия.

Об этом информирует Merriam-Webster.

Первый большой всплеск поиска в словарях о пандемии произошел 3 февраля, в тот же день, когда первый пациент с COVID-19 в США был выписан из больницы Сиэтла. В тот день пандемия была обнаружена на 1621% больше, чем годом ранее, но тщательный анализ данных словаря показывает, что поиски этого слова начали последовательно увеличиваться, начиная с 20 января, даты первого положительного случая в мире. Соединенные штаты

Люди явно обращали внимание на новости и ранние описания природы этого заболевания. Этот первоначальный февральский всплеск запросов не уменьшился - он вырос. К началу марта это слово было оценено в среднем на 4000% по сравнению с уровнем 2019 года. По мере того как новости продолжались, тревога среди общественности росла.

11 марта Всемирная организация здравоохранения официально заявила, что «COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию», и именно в этот день пандемия вызвала самый большой всплеск словарного трафика в 2020 году, показав рост на 115 806% по сравнению с поисковыми запросами на в тот день 2019 года. Что наиболее поразительно в этом слове, так это то, что с тех пор оно остается в числе первых в нашем списке слов в течение последних десяти месяцев - даже при поиске других связанных терминов, таких как коронавирус и COVID-19 пошли на убыль.

Стоит отметить ,что пандемия определяется как вспышка заболевания, которая происходит в широком географическом районе (например, в нескольких странах или континентах) и обычно поражает значительную часть населения

Напомним, Оксфордский словарь английского языка не смог определиться с одним главным словом 2020 года. Вместо этого было названо целый ряд понятий, характеризующих уходящий год.

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Все по теме:

Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Слово года 2020.

Автор:

Телеграф
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