Как изменится курс гривны в 2021 году: эксперт озвучил прогноз

После Нового Года в Украине не будет разительных изменений в курсе гривны, однако в течении 2021 года возможны его колебания.

Об этом сообщила директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан во время пресс-конференции.

По ее словам, несмотря на смену руководства в Нацбанке пока изменений в его политике с точки зрения макроэкономической стабильности пока не наблюдается.

В то же время возвращение интереса к Украине, скорее всего, будет означать, что в Украине не ожидают резкой девальвации. "Наоборот – может быть снова колебание в сторону ревальвации, потом девальвации. То есть, по результатам года мы скорее всего сохраним тот курс, который видим сейчас, хотя в средине года могут быть колебания", - отметила Мовчан.

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