В 2021 году вырастут алименты: как изменятся выплаты на детей после нового года

В Украине с 1 января 2021 года размеры алиментов на детей останутся без изменений, поскольку эти выплаты зависят от прожиточного минимума, который вырос еще 1 декабря. Рост прожиточного минимума и, соответственно, алиментов на детей 2021 года запланирован с 1 июля и 1 декабря.
Об этом сообщает ТСН.uа.
Таким образом минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка должен составлять не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
50-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка с 1 января 2021 года:
50-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка от 1 июля 2021 года:
50-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка от 1 декабря 2021 года:
В то же время если плательщик алиментов имеет достаточный заработок, то по решению суда устанавливается минимальный рекомендованный размер алиментов на одного ребенка в размере 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
100-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка с 1 января 2021 года:
100-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка от 1 июля 2021 года:
100-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка от 1 декабря 2021 года:
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