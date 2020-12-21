В 2021 году вырастут алименты: как изменятся выплаты на детей после нового года

В Украине с 1 января 2021 года размеры алиментов на детей останутся без изменений, поскольку эти выплаты зависят от прожиточного минимума, который вырос еще 1 декабря. Рост прожиточного минимума и, соответственно, алиментов на детей 2021 года запланирован с 1 июля и 1 декабря.

Об этом сообщает ТСН.uа.

Таким образом минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка должен составлять не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

50-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка с 1 января 2021 года:

дети в возрасте до 6 лет - 960,50 грн;

дети в возрасте от 6 до 18 лет - 1197,50 грн.

50-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка от 1 июля 2021 года:

дети в возрасте до 6 лет-1006,50 грн;

дети в возрасте от 6 до 18 лет - 1255 грн.

50-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка от 1 декабря 2021 года:

дети в возрасте до 6 лет - 1050 грн;

дети в возрасте от 6 до 18 лет - 1309 грн.

В то же время если плательщик алиментов имеет достаточный заработок, то по решению суда устанавливается минимальный рекомендованный размер алиментов на одного ребенка в размере 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

100-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка с 1 января 2021 года:

дети в возрасте до 6 лет - 1921 грн;

дети в возрасте от 6 до 18 лет - 2395 грн.

100-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка от 1 июля 2021 года:

дети в возрасте до 6 лет-2013 грн;

дети в возрасте от 6 до 18 лет - 2510 грн.

100-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка от 1 декабря 2021 года:

дети в возрасте до 6 лет - 2100 грн;

дети в возрасте от 6 до 18 лет - 2618 грн.

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