Скачать
Среда, 16.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Заболевшим учителям не делают тесты, а больничный закрывают строго через две недели, - откровение педагога из Днепра
Заболевшим учителям не делают тесты, а больничный закрывают строго через две недели, - откровение педагога из Днепра
Не хватает 250 миллиардов: на что выделили деньги в госбюджете на 2021 год (инфографика)
Не хватает 250 миллиардов: на что выделили деньги в госбюджете на 2021 год (инфографика)
"Щедрик, щедрик": необычные варианты исполнения знаменитого "Гимна Рождества" (видео)
"Щедрик, щедрик": необычные варианты исполнения (видео)
Заря выбила Десну из Кубка Украины (видео)
Заря выбила Десну из Кубка Украины (видео)

Кто может получить карантинные 8 тысяч от государства: появился полный список

Кто может получить карантинные 8 тысяч от государства: появился полный список
16:19 Сегодня Телеграф Фото: dengi.ua

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко назвал категории предпринимателей, которые могут получить компенсацию от правительства во время локдауна.

Об этом он сказал в эфире "1+1".

"Хочу призвать всех подаваться на программы максимально быстро. Касательно 8 тысяч гривен подача документов до 31 декабря, еще есть время. Нужно зарегистрироваться, выплаты начнутся с 21 числа. Кто обратится до 21-го, то средства получит до конца года. Кто обратится после 21 - уже в новом году", - сказал Петрашко.

По его словам, уже 120 тысяч украинцев обратились к правительству с просьбой о помощи, в основном это ФОПы.

"ФОПы стали для нас, для Украины большой частью экономики. Мы с пониманием относимся к предпринимателям, всегда проводим с ними консультации. Диалог проводим в формате встреч с ассоциациями, которые представляют ФЛП", - прокомментировал министр.

Кто и как может получить 8 тысяч гривен от власти в Украине: доступная инфографика

Петрашко отметил, что выплаты получат те, основной КВЭД которых включен в "Перечень видов экономической деятельности, которые могут пострадать в связи с усилением карантина".

Как сообщалось ранее, Кабмин объявил о введении локдауна с 8 до 24 января 2021 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выплаты, ФЛП, ФОП, Игорь Петрашко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Татьяну Черновол обвинили в умышленном убийстве по делу Майдана: все детали
02 "И с этими людьми мы в Минске пытаемся договариваться": журналист показал смешное видео по мотивам отравления Навального
03 Пострадала девушка: выяснилось, почему в центре Киева свернули протесты
04 Новейшее российское оружие впервые замечено наблюдателями ОБСЕ на Донбассе
05 "Хорошо, что эти неизвестные не изнасиловали полицейских": инцидент в Умани разозлил сеть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ущербность очевидна: у Путина язвительно отреагировали на новости об отравлении Навального
Ущербность очевидна: у Путина язвительно отреагировали на новости об отравлении Навального
В Telegram произошел новый сбой
В Telegram произошел новый сбой
Шмыгаль оправдался за финансирование медицины в Украине на 2021 год
Шмыгаль оправдался за финансирование медицины в Украине на 2021 год
Лана Дель Рей засветила «помолвочное» кольцо: кто стал избранником певицы (фото)
Лана Дель Рей засветила «помолвочное» кольцо: кто стал избранником певицы (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь