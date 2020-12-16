Кто может получить карантинные 8 тысяч от государства: появился полный список

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко назвал категории предпринимателей, которые могут получить компенсацию от правительства во время локдауна.

Об этом он сказал в эфире "1+1".

"Хочу призвать всех подаваться на программы максимально быстро. Касательно 8 тысяч гривен подача документов до 31 декабря, еще есть время. Нужно зарегистрироваться, выплаты начнутся с 21 числа. Кто обратится до 21-го, то средства получит до конца года. Кто обратится после 21 - уже в новом году", - сказал Петрашко.

По его словам, уже 120 тысяч украинцев обратились к правительству с просьбой о помощи, в основном это ФОПы.

"ФОПы стали для нас, для Украины большой частью экономики. Мы с пониманием относимся к предпринимателям, всегда проводим с ними консультации. Диалог проводим в формате встреч с ассоциациями, которые представляют ФЛП", - прокомментировал министр.

Петрашко отметил, что выплаты получат те, основной КВЭД которых включен в "Перечень видов экономической деятельности, которые могут пострадать в связи с усилением карантина".

Как сообщалось ранее, Кабмин объявил о введении локдауна с 8 до 24 января 2021 года.