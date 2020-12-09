Кабмин объявил даты зимнего локдауна в Украине

С 8 по 24 января в Украине будут введены усиленные карантинные меры.

Об этом стало известно сегодня, 9 ноября, на заседании Кабинета министров Украины. Решение озвучил Денис Шмыгаль.

Премьер предложил называть усиление карантина "Зимними каникулами ради безопасности".

Во время локдауна вступят в силу ряд ограничений, которые будут касаться посещения общественных мест, работы кафе и т.д.

"Телеграф" составил инфографику, что будет можно, а что нельзя в эти 19 карантинных дней.

Как сообщалось ранее, все больше украинцев поддерживают ужесточение карантинных мер в Украине.