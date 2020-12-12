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Кто и как может получить 8 тысяч гривен от власти в Украине: доступная инфографика

Кто и как может получить 8 тысяч гривен от власти в Украине: доступная инфографика
06:27 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Украине предприниматели и работники, пострадавшие от действия карантинных мероприятий, смогут получить разовую материальную помощь в размере 8 тысяч гривен. 

"Телеграф" подготовил небольшую памятку о том, кто и как сможет получить эти деньги. 

Как известно, получить выплаты могут: 

  • наемные работники, потерявшие часть зарплаты из-за карантинных мероприятий;
  • ФЛП, потерявшие часть дохода из-за невозможности полноценной работы;
  • ФЛП, деятельность которых попала под запрет, из-за карантина;
  • юридические лица, с целью уплаты единого взноса на социальное страхование;
  • предприятия, которые не сократили своих работников. 

Для получения средств необходимо: 

  • открыть банковский счет по стандарту IBAN
  • зарегистрироваться в приложении "Дія"
  • подать заявление до 21 декабря

Как сообщалось ранее, Кабмин намерен ввести локдаун с 8 до 24 января 2021 года

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Все по теме:

Карантин, Covid-19, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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