Кто и как может получить 8 тысяч гривен от власти в Украине: доступная инфографика

В Украине предприниматели и работники, пострадавшие от действия карантинных мероприятий, смогут получить разовую материальную помощь в размере 8 тысяч гривен.

"Телеграф" подготовил небольшую памятку о том, кто и как сможет получить эти деньги.

Как известно, получить выплаты могут:

наемные работники, потерявшие часть зарплаты из-за карантинных мероприятий;

ФЛП, потерявшие часть дохода из-за невозможности полноценной работы;

ФЛП, деятельность которых попала под запрет, из-за карантина;

юридические лица, с целью уплаты единого взноса на социальное страхование;

предприятия, которые не сократили своих работников.

Для получения средств необходимо:

открыть банковский счет по стандарту IBAN

зарегистрироваться в приложении "Дія"

подать заявление до 21 декабря

Как сообщалось ранее, Кабмин намерен ввести локдаун с 8 до 24 января 2021 года.