Кто и как может получить 8 тысяч гривен от власти в Украине: доступная инфографика

В Украине предприниматели и работники, пострадавшие от действия карантинных мероприятий, смогут получить разовую материальную помощь в размере 8 тысяч гривен.
"Телеграф" подготовил небольшую памятку о том, кто и как сможет получить эти деньги.
Как известно, получить выплаты могут:
- наемные работники, потерявшие часть зарплаты из-за карантинных мероприятий;
- ФЛП, потерявшие часть дохода из-за невозможности полноценной работы;
- ФЛП, деятельность которых попала под запрет, из-за карантина;
- юридические лица, с целью уплаты единого взноса на социальное страхование;
- предприятия, которые не сократили своих работников.
Для получения средств необходимо:
- открыть банковский счет по стандарту IBAN
- зарегистрироваться в приложении "Дія"
- подать заявление до 21 декабря
Как сообщалось ранее, Кабмин намерен ввести локдаун с 8 до 24 января 2021 года.