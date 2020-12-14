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Как получить 8 тысяч гривен от государства: появилась подробная инструкция

Как получить 8 тысяч гривен от государства: появилась подробная инструкция
Обновлено 10:48 Сегодня Телеграф Фото: НБУ

14 декабря в Украине запустят подачу заявлений на получение материальной помощи ФОПам и наемным работникам. 

Об этом сообщили на портале "Дия".

Таким образом, люди смогут оформить заявление до 31 декабря включительно, а все выплаты осуществляются до 31 декабря.

Как получить услугу на портале?

  • Вам понадобится электроннпя подпись для авторизации в портале.
  • Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, если уже зарегистрированы, в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.
  • В разделе "Услуги" выберите Одноразовая материальная помощь ФОП и наемным работникам.
  • "Дия" автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного Фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.
  • Подтвердите свое текущее место работы.
  • Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет. Узнайте IBAN своего счета здесь.
  • Проверьте и отправьте заполненное заявление.
  • Ожидайте уведомления о начислении выплаты.

Кто и как сможет получить 8 тысяч гривен компенсации

Как получить услугу в приложении?

  • Авторизуйтесь в приложении с помощью через свой Приват24, Monobank, или BankID НБУ.
  • В разделе "Услуги" нажмите "Получить помощь".
  • "Дия" автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.
  • Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет. Узнайте IBAN своего счета здесь.
  • Ожидайте уведомления об обработке заявления.

Таким образом помощь поступит на указанный счет до 31 декабря 2020 года.

Читайте также в материале "Телеграфа": В Украине снижается количество случаев коронавируса - в сети назвали причину.

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Все по теме:

Украина, Выплаты, Коронавирус, ФОП, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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