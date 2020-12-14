Как получить 8 тысяч гривен от государства: появилась подробная инструкция

14 декабря в Украине запустят подачу заявлений на получение материальной помощи ФОПам и наемным работникам.
Об этом сообщили на портале "Дия".
Таким образом, люди смогут оформить заявление до 31 декабря включительно, а все выплаты осуществляются до 31 декабря.
Как получить услугу на портале?
- Вам понадобится электроннпя подпись для авторизации в портале.
- Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, если уже зарегистрированы, в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.
- В разделе "Услуги" выберите Одноразовая материальная помощь ФОП и наемным работникам.
- "Дия" автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного Фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.
- Подтвердите свое текущее место работы.
- Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет. Узнайте IBAN своего счета здесь.
- Проверьте и отправьте заполненное заявление.
- Ожидайте уведомления о начислении выплаты.
Как получить услугу в приложении?
- Авторизуйтесь в приложении с помощью через свой Приват24, Monobank, или BankID НБУ.
- В разделе "Услуги" нажмите "Получить помощь".
- "Дия" автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.
- Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет. Узнайте IBAN своего счета здесь.
- Ожидайте уведомления об обработке заявления.
Таким образом помощь поступит на указанный счет до 31 декабря 2020 года.
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