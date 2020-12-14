Как получить 8 тысяч гривен от государства: появилась подробная инструкция

14 декабря в Украине запустят подачу заявлений на получение материальной помощи ФОПам и наемным работникам.

Об этом сообщили на портале "Дия".

Таким образом, люди смогут оформить заявление до 31 декабря включительно, а все выплаты осуществляются до 31 декабря.

Как получить услугу на портале?

Вам понадобится электроннпя подпись для авторизации в портале.

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, если уже зарегистрированы, в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.

В разделе "Услуги" выберите Одноразовая материальная помощь ФОП и наемным работникам.

"Дия" автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного Фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.

Подтвердите свое текущее место работы.

Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет. Узнайте IBAN своего счета здесь.

Проверьте и отправьте заполненное заявление.

Ожидайте уведомления о начислении выплаты.

Как получить услугу в приложении?

Авторизуйтесь в приложении с помощью через свой Приват24, Monobank, или BankID НБУ.

В разделе "Услуги" нажмите "Получить помощь".

"Дия" автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.

Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет. Узнайте IBAN своего счета здесь.

Ожидайте уведомления об обработке заявления.

Таким образом помощь поступит на указанный счет до 31 декабря 2020 года.

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