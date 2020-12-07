Чуда не случилось: Антоненко, обвиняемого в убийстве Шеремета, оставили за решеткой (фото, видео)

В понедельник, 7 декабря, в Киевском апелляционном суде рассматривалось ходатайство об изменении меры пресечения музыканту Андрею Антоненко, фигуранту дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Соответствующие кадры из зала суда опубликованы в YouTube.

Согласно озвученному во время судебного заседания решения, суд оставил это ходатайство защитника Антоненко без удовлетворения. Учитывая назначенную ранее меру пресечения, Антоненко должен находиться под стражей до 19 декабря.

Что касается ходатайства защиты, то адвокат музыканта хотел, чтобы подозреваемого отпустили на поруки.

Как сообщает "Общественное", присутствующие встретили решение суда криками: "Позор!".

Также отмечается, что перед началом судебного заседания здание суда взяли под усиленную охрану. Кроме того, здание суда окружил спецназ, рядом с ним стояли пять автобусов с правоохранителями.

Под стенами суда собрались активисты, устроившие пикет в поддержку Антоненко.

Отметим, что Андрей Антоненко находится в СИЗО уже около года. "Чуда не случилось, в принципе это было понятно еще перед началом заседания, учитывая сотни беркутовцев, Нацгвардии и копов перед судом. Год невиновный человек сидит в СИЗО. Год!!! Без всякого доказательства вины, - прокомментировал решение суда волонтер Роман Синицын.

Как сообщалось ранее, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. О задержании и объявлении подозрений фигурантам дела по убийству Шеремета министр внутренних дел Арсен Аваков заявил 12 декабря 2019 года.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривень. Впоследствии адвокат Дугарь Виталий Коломиец сообщил, что более 500 человек меньше чем за сутки перечислили всю необходимую сумму для внесения залога. Антоненко и Кузьменко продолжают находиться в СИЗО.