Обвиняемым по делу Шеремета продлили меры пресечения: под судом начались столкновения (видео)

Андрей Антоненко еще два месяца проведет в СИЗО

21 октября состоялось очередное заседание Шевченковского райсуда Киева, на котором было принято решение на два месяца продлить меры пресечения обвиняемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Музыкант Андрей Антоненко останется под арестом до 19 декабря. Детский хирург Юлия Кузьменко будет и дальше находиться под домашним арестом, а волонтер и военный медик Яна Дугарь – под личным обязательством.

Несогласные с решением суда активисты начали блокировать выезды из здания.

Как пишет Telegram-канал Pavlovsky News, одна из протестующих ударила одного из правоохранителей кулаком по каске, а силовики применили слезоточивый газ. Также сообщается о пострадавших, но точное их количество и характер травм неизвестны.

Несмотря на стычки, правоохранителям все же удалось вывезти Антоненко из здания суда.

Беркут почав бити протестуючих під шевченківським судом...



Атмосфера жесть.



АСАВ! pic.twitter.com/YE10gPV5wP — Vitalii Ovcharenko (@vital_ovchar) October 21, 2020

Ранее Андрей Антоненко заявил, что считает себя политзаключенным и военнопленным в собственной стране.