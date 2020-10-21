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Среда, 21.10.2020
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Обвиняемым по делу Шеремета продлили меры пресечения: под судом начались столкновения (видео)

Обвиняемым по делу Шеремета продлили меры пресечения: под судом начались столкновения (видео)
20:24 Сегодня Телеграф
Андрей Антоненко еще два месяца проведет в СИЗО

21 октября состоялось очередное заседание Шевченковского райсуда Киева, на котором было принято решение на два месяца продлить меры пресечения обвиняемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Музыкант Андрей Антоненко останется под арестом до 19 декабря. Детский хирург Юлия Кузьменко будет и дальше находиться под домашним арестом, а волонтер и военный медик Яна Дугарь – под личным обязательством.

Несогласные с решением суда активисты начали блокировать выезды из здания.

Как пишет Telegram-канал Pavlovsky News, одна из протестующих ударила одного из правоохранителей кулаком по каске, а силовики применили слезоточивый газ. Также сообщается о пострадавших, но точное их количество и характер травм неизвестны.

Несмотря на стычки, правоохранителям все же удалось вывезти Антоненко из здания суда.

 

Ранее Андрей Антоненко заявил, что считает себя политзаключенным и военнопленным в собственной стране

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Все по теме:

Столкновения, Суды, Павел Шеремет, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко.

Автор:

Телеграф
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