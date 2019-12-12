Срочный брифинг: МВД отчитывается о продвижении дела Шеремета (Видео)

Новости Украины:Аваков и Коваль дают пресс-брифинг о ходе расследования дела об убийстве Шеремета.

Министерство внутренних дел запустило срочный брифинг по делу Павла Шеремета.

Трансляцию события обеспечивает Радио.Свобода.

Отмечается, что министр внутренних дел Арсен Аваков и начальник уголовной полиции Евгений Коваль отчитываются о рехультатах расследования.

На брифинг также приехал президент Украины Владимир Зеленский и глава ГПУ Руслан Рябошапка.

Напомним, сегодня глава МВД Арсен Аваков рассказал, что Нацполиция осуществила задержание лиц, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Аваков назвал это "итогом очень сложной и упорной работы настоящих специалистов". Он считает, что Нацполиция находится на пути к полному раскрытию дела об убийстве журналиста.

Также глава МВД проинформировал, что суд скоре изберет подозреваемым меры пресечения.