Срочный брифинг: МВД отчитывается о продвижении дела Шеремета (Видео)

Министерство внутренних дел запустило срочный брифинг по делу Павла Шеремета.
Трансляцию события обеспечивает Радио.Свобода.
Отмечается, что министр внутренних дел Арсен Аваков и начальник уголовной полиции Евгений Коваль отчитываются о рехультатах расследования.
На брифинг также приехал президент Украины Владимир Зеленский и глава ГПУ Руслан Рябошапка.
Напомним, сегодня глава МВД Арсен Аваков рассказал, что Нацполиция осуществила задержание лиц, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Аваков назвал это "итогом очень сложной и упорной работы настоящих специалистов". Он считает, что Нацполиция находится на пути к полному раскрытию дела об убийстве журналиста.
Также глава МВД проинформировал, что суд скоре изберет подозреваемым меры пресечения.