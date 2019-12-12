Убийство Павла Шеремета: полиция задержала подозреваемых

Новости Украины:Нацполиция задержала и объявляет подозрение фигурантам дела об убийстве журналиста Шеремета.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что Национальная полиция задержала и объявляет подозрение фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Только что Нацполиция задержала и по согласию с ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела! Спасибо за службу!", - написал Аваков на странице в Твиттере в четверг.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства журналистскую деятельность Шеремета в Украине и других странах.

23 июля глава Национальной полиции Украины Сергей Князев доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому информацию с ограниченным доступом о наработках правоохранителей в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Национальная полиция имеет ряд перспективных направлений работы относительно раскрытия убийства Павла Шеремета", - сказал глава Нацполиции.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский готов сменить руководство силовых структур и правоохранительных органов в случае, если к определенному сроку они не обеспечат результат в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.